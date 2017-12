Expertos revelan cómo elegir el mejor regalo de Navidad para un niño

Elegir un juguete para los niños es una tarea tremendamente difícil. Implica escoger algo que llame su atención, que no lo abandone al poco tiempo, le permita aprender cosas nuevas y ojalá no sea muy caro.

El sitio Gizmodo realizó una importante recopilación de los factores a considerar a la hora de comprar un juguete según la logopedia y la psicología, y uno de los más importantes es la edad.

0-6 meses: Los niños necesitan juguetes que les ayuden a descubrir texturas, colores y formas. Por ejemplo, sonajeros, móviles de cuna, mordedores o alfombras.

6-24 meses: Objetos sonoros y otros que le permitan apilar y encajar formas.

3-8 años: Juguetes de uso exterior y artísticos. Por ejemplo, bicicletas, monopatines, autos a control remoto, muñecos, objetos para colorear, cantar y bailar.

Desde 8 años: Actividades mentalmente complejas y desafiantes, como juegos de estrategia, electrónicos, experimentales, audiovisuales y de reflexión.

Desde 12 años: Se agotan las ganas de jugar y surge el interés por construir una identidad propia en base a gustos personales. Por ejemplo, libros, música y videojuegos.





Los expertos también recomiendan no comprar lo que creemos que al niño le tiene que gustar, sino lo que de verdad le gusta. Es decir, escuchar sus intereses y no forzarlo a jugar con determinados juguetes.

Otros factores a considerar:

- Los juegos solitarios no necesariamente son mejores. Todo lo contrario, es probable que los juegos sean más enriquecedores en grupo.

- Los juegos al aire libre también enseñan. Se puede aprender a compartir entre iguales, subir la autoestima, que perder no es malo, compartir y trazar estrategias grupales o simplemente comunicarse. En compañía de los padres se aprovecha a pasar un "tiempo de calidad" con ellos.





- Los juegos de ejercicio mental no son aburridos. Además de estimular la memoria, el cálculo y el lenguaje, permiten competir consigo mismo o con otros, lo que los mantiene ocupados. Puzzles o rompecabezas con un alto contenido manipulativo y visual son mejores.

- No hay por qué discriminar los juguetes tradicionales no electrónicos. No son mejores ni peores, pero según la psicología ayudan a agudizar más el ingenio y la imaginación, porque la información no está tan elaborada y obliga a utilizar más imágenes mentales propias.

- A los niños les gusta parecer adultos. El interés por los juguetes se puede desarrollar cuando ven que a los mayores también les interesa y los imitan.





- Más regalos no es mejor. Los expertos concuerdan que el exceso de cosas hace que se pierda el interés. Es importante estimular que el niño aprenda a elegir.

- El mejor juguete no necesariamente es el más caro. Los especialistas concuerdan en que no es conveniente comprar juguetes elitistas por capricho. Desde la psicología se recomienda evitar que el niño desarrolle baja tolerancia a la frustración. Los padres deben evitar el deseo de satisfacer sus peticiones espontáneas.