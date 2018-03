"Expertos" en moda alabaron el extravagante look de Claudio Bravo

Claudio Bravo llegó a Chile tras su anuncio de que no será parte de la Roja en los amistosos ante Suecia y Dinamarca, pero eso no fue lo único que llamó la atención, ya que aterrizó con un extravagante look.

El arquero de la selección se mostró vestido completo de negro, con un pañuelo, lentes y un gran sombrero, generando las reacciones de los fanáticos y también de Di Mondo.

En una entrevista a La Cuarta, el fashionista aseguró que Bravo "se ve súper cool, lo que yo más destacaría es el atrevimiento de él de vestirse así, es lo que siempre predico con la forma en que yo me visto".

El sombrero "le da el toque a la tenida. Está todo vestido de negro, no creo que haya querido pasar desapercibido, pero es un look súper casual y el sombrero de felpa me gustó".

Asimismo, el seleccionado nacional fue aplaudido por Willy Geisse, productor y experto en moda, quien dijo que le "parece genial que puedan jugar con eso y no sean el típico hombre fome".

"Los futbolistas son un referente de la moda y marcan tendencia", agregó.

Quien también lo felicitó fue Ricardo Oyarzún, el reconocido diseñador chileno, señalando que "es un look desafiante y no afecta su masculinidad. Mal no se ve".