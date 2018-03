Experto boliviano sobre demanda en La Haya: Evo Morales está haciendo una puesta en escena

En conversación con el canal NTN24 TV, el director del Instituto Interamericano para la Democracia, el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, comentó que la demanda en La Haya presentada por el país altiplánico en contra de Chile es nada más que un capricho del presidente Evo Morales.



Durante el diálogo, el experto recordó los antecedentes históricos que dan la ventaja a nuestra nación en dicha causa, además de recalcar que "no se puede partir a Chile en dos para darle acceso al mar. Este es un tema trilateral, tripartito".



Con respecto a la demanda, Sánchez Berzaín señala que es legítima, pero que "lo que está haciendo Evo Morales es un mal uso de ese derecho, es un show off, una puesta en escena, un rédito político propio, malbaratando el derecho y la legítima pretensión de los bolivianos de acceder al mar".



El experto se amparó en que si se busca negociar, no hay para qué llevar a cabo una demanda, puesto que implica el gasto de millones de dólares para la causa.



"Evo Morales es considerado como un dictador, como un gobierno no democrático, porque está desconociendo el referéndum del 27 de febrero de 2016 que le ha dicho que no se presente más a elecciones. Él tiene un rechazo de casi un 80% de los bolivianos y es una cortina de humo esta pseudo demanda marítima para entusiasmar a los bolivianos", dijo.