Experta asegura que decirle "eres hermosa" a una mujer la daña

La doctora en psicología de la Northwestern University de Estados Unidos y autora del libro "Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women", Renee Engeln, redactó una columna, en la que plantea que decirle a una mujer “eres hermosa” no es positivo para ellas.



En el escrito, la experta comentó que "el mensaje es bien intencionado. Entiendo que es una reacción a una cultura que hace que las personas se sientan tan feas, regularmente. Pero como psicóloga e investigadora de imagen corporal, también creo que decir eso está equivocado en el mejor de los casos y es perjudicial en el peor".



Engeln se basa a nivel empírico en que "no hay evidencia de que las mujeres que luchan por apreciar su apariencia en realidad crean ese mensaje" puesto que se produce un efecto por lo general rebote, en el que las mujeres se cuestionan su apariencia tras recibir dicho cumplido.



"Teniendo en cuenta toda una vida de recordatorios de que los cuerpos de las mujeres casi nunca son aceptables tal como son, ¿qué tipo de impacto podrían tener esas palabras de manera realista?", cuestiona, añadiendo que las féminas se mueven en una cultura en la que se promueve la idea de que no deben estar satisfechas consigo mismas.



"Los psicólogos sociales han acumulado décadas de investigación que demuestran que cuando un mensaje es inconsistente con lo que tú crees, tiende a generar contraargumentos en respuesta a él. En lugar de hacer que una mujer se sienta mejor acerca de cómo se ve, la lectura de ‘eres hermosa’ puede, en cambio, enviarla por el camino de revisar mentalmente todo lo que cree que no es bello acerca de sí misma", complementó.



Engeln de paso saca como ejemplo un estudio de las universidades de Waterloo y New Brunswick que podría aplicarse en este caso, puesto que se estudió la reacción de personas con baja autoestima mientras se repetían "soy una persona adorable". El resultado fue que estos se sintieron peor sobre ellos mismos.



Por contraparte, la psicóloga plantea que "en lugar de decirle a las mujeres que son bellas, digámosles que no tienen que serlo. Recordemos a las mujeres en nuestras vidas que las valoramos por lo que hacen, no por cómo se ven".