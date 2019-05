Exparticipante de Rojo tiene una orden de detención en nuestro país

El exparticipante de Rojo, Jason Heredia, tiene una orden detención en nuestro país, pese a que vive desde el 2006 en México.

"Fueron los Carabineros a buscarme a la casa porque no me presenté a votar, siendo que estoy fuera del país desde 2006, porque estoy viviendo en Monterrey. Tengo la residencia definitiva acá en México", contó Jason en Intrusos de La Red.

El cantante en las pasadas elecciones presidenciales, salió llamado para ser vocal de mesa. Según su madre, la carta de notificación llegó en malas condiciones y él no pudo solucionar el problema desde el extranjero, y al no presentarse, se generó este problema legal.

La multa por su ausencia en esa instancia es de 5 UTM, por no justificarse. "Envié los papales con mis padres y no los quieren aceptar. Los mandé desde el Consulado, con sello, y no sé qué está pasando", manifestó el expololo de Maura Rivera.

La madre del exchico Rojo, Sofía Maldonado, aseguró que "llegó Carabineros a detener a mi hijo. Les dije que él no vive acá hace 13 años, está en México como residente.dijeron que es por rebeldía. Lo que les interesa es que se paguen las 5 UTM. Y si ahora Jason quiere viajar, lo toman preso. No puede venir a Chile".

Según explicó un abogado al espacio de farándula, Jason Heredia debería haber cambiado su residencia previamente a través de la página del Servel. Como esto no se hizo, la justicia determinó otra medida.