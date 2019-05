Expareja de Miguel Bosé se refirió a fotografías de sus hijos con falda

Miguel Bosé e Ignacio Palau tuvieron una relación secreta de 26 años, la cual llegó a su fin a fines de 2018, luego de que el español se llevara a dos de sus cuatro hijos a vivir con él en México.

Desde ese momento, el escultor se encuentra haciendo los trámites pertinentes para poder ver a sus pequeños de vez en cuando, por lo que inició una batalla legal contra el intérprete de "Morena Mía".

Dentro de esa "guerra" entre ambos, Palau se manifestó en contra de las imágenes de Bosé junto a Diego y Tadeo, sus dos hijos, en la premiere de Godzilla, donde los tres lucieron un esmoquin, faldas largas y zapatillas, causando diversas reacciones -en su mayoría negativa- en redes sociales.

Sobre esto conversó Ignacio con El País, donde aseguró que el look y la exposición de sus hijos "no me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no".