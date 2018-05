Expareja acusa a Lucas Bolvarán de golpearla cuando estaba embarazada

Una joven de 18 años, identificada como Camila, denunció al actor Lucas Bolvarán de golpearla durante su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la denunciante contó que el intérprete, quien era su pareja, le propuso que abortara cuando se enteró que estaban esperando un hijo. Ella se negó y él dijo que no podría asumir su responsabilidad como padre, porque iba a entrar a la universidad.



La relación se volvió tensa y, en un momento, ella, apesadumbrada, se puso a llorar y no quiso contarle los motivos, pese a la insistencia del hombre.

Camila relató que la agresividad de Bolvarán fue aumentando. Primero, gritos; después zamarreos y, al final un golpe en el estómago. "Hasta que el hueón se cansa tanto de insistir que me pega un combo en la guata", escribió.





El hecho ocurrió en su casa e, inmediatamente después del golpe, la denunciante se encerró en su pieza a llorar. Ahí llegó el intérprete de Félix en la serie Los 80. Se disculpó y dijo que la había atacado, porque ella no quería contarle qué pasaba y se desesperó.





"La hueá es que me dice 'ya, ven a darte un baño' me toma de los brazos y le digo 'no, Lucas, no quiero bañarme, déjame tranquila'".

Pese a la negativa, Bolvarán la llevó al baño a los empujones, la desnudó y la obligó a ducharse. "Estaba completamente desnuda y él me jabonaba y yo lloraba y lloraba, no entendía qué pasaba por su cabeza. Tocaba mi cuerpo sin mi consentimiento".

"Me sentía devastada, era como una violación, así lo veía yo en ese momento".