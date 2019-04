Exnovio de Tere Kuster se refirió al romance de la argentina con Fede Farrell en Resistiré

El romance que está naciendo entre Fede Farrell y Tere Kuster en Resistiré, afectó de gran manera a Gabriel Martina, el ahora exnovio de la argentina y con quien tuvo una relación de casi siete años.

Hace algunos días, Michael Roldán comentó en Intrusos que "Gabriel hace dos semanas se enteró de que Tere está con Fede. Tienen cero contacto, pero él trabaja en el medio. Tiene un productor ahí que es amigo, un camarógrafo que es amigo, ellos le fueron comentando… Y en estas dos semanas lo ha pasado muy mal, porque no entiende en qué parada está todo esto. La familia de ella tampoco entiende por qué Tere entra a jugar de esta forma. No estaba planeado".

Ahora fue Martina quien decidió aclarar la situación, y lo hizo en conversación con el portal de Mega, donde señaló que "no lo estoy pasando bien". En esa línea, el argentino manifestó que "amor no le faltaba. Quizás el encierro le pasó la cuenta. Yo sentí que era real lo que tuvimos afuera, no encuentro la respuesta. He tratado de justificarla, pero es difícil, ya no sé qué pensar".

Posteriormente, Gabriel agregó que "o tengo nada que perdonarle. Si ella es feliz con él, entonces yo también lo seré, la veo bien", dejando en claro que ya no son una pareja.