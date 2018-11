Exintegrante de Doble Tentación se reducirá los senos

A través de sus stories en Instagram, la exchica reality, Ángela Duarte, afirmó que se someterá a una reducción de busto, puesto que el tamaño interfiere en su diario vivir.



En la red social, la modelo sostuvo que "voy a juntar plata para operarme las bubis, porque las odio, son gigantes y no puedo correr. Me molestan, me duele la espalda. Estoy chata. Yo sé que a ustedes les encantan, pero a mí no".



Vale recordar que Duarte se hizo famosa por su participación en el programa Doble Tentación, en donde estuvo junto a Cristóbal Álvarez.