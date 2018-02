Exhiben spot de God of War en la cancha de un partido de la NBA

Las estrategias de marketing dan para todo, como por ejemplo que un spot sea exhibido sobre la cancha de un estadio durante un partido de la NBA.



Fue lo que ocurrió en el encuentro entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs, ya que en un descanso se mostró el comercial de God of War, próximo videojuego para PlayStation 4.



La exhibición dio la vuelta al mundo por el particular formato en el que fue visualizado.



Here’s a look at the @PlayStation video that played ON THE COURT in Oakland. pic.twitter.com/O5XHFmatvT