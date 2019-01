Exconsuegra de Luli: 'Ella nunca debió ser madre. Se preocupa más de su físico y de su bienestar'

Nicole Moreno se encuentra viviendo un complicado momento, ya que su hijo espera salir del centro del Sename de Graneros en el que se encuentra, tras ser formalizado por coautoría de homicidio frustrado contra otro menor.

Respecto a esto, siguen saliendo a la luz detalles de la vida del primogénito de Luli, y es por esto que Intrusos mostró este miércoles una entrevista a la mamá de la expolola del joven, detallando que "lo que hizo el hijo de Nicole no es un error, él lo planeó".

Además, señaló que el problema de fondo respecto a la actitud de F.T.M era Moreno ya que, según la exconsuegra de la exchica reality, el joven "realmente necesita ayuda y amor de mamá verdadera".

La mujer también comentó que "el hijo de Luli tenía amigos mucho más grandes que él y peligrosos, que andaban con armas. Mi hija también se puso muy agresiva conmigo. Me contestaba y me cerraba la puerta. Ahí decidí llevarla al psicólogo".



Según la entrevistada, ella misma intentó advertirle a Nicole sobre los pasos en los que andaba su hijo, pero ella no quiso escuchar.



"Yo le conté a Nicole lo que su hijo estaba haciendo, le conté que andaba con gente peligrosa. Ella lo único que me dijo fue 'pucha, linda, lo siento. Pero ¿tú tienes pruebas o videos de mi hijo haciendo eso?'", dijo.



Finalmente, añadió que nunca nadie se hizo cargo del joven, asegurando que "nadie se preocupaba por él, la abuelita tampoco... Nadie lo dominó. Se creía grande (...) Ella nunca debió ser madre. Se preocupa más de su físico y de su bienestar, más que del bienestar de su hijo".