Exconejita Playboy reveló que A-Rod le propuso hacer un trío antes de comprometerse con JLo

Hace solo dos semanas acusaron al prometido de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, de serle infiel. Ahora, la exconejita Playboy, Zoe Gregory, aseguró que el exbeisbolista le pidió hasta un trío con otra mujer, justo antes de proponerle matrimonio a JLo.

Según la rubia, se envío mensajes subidos de tono y hasta una fotografía íntima entre el 26 de diciembre y el 22 enero con Rodriguez.

"JLo es increíble y ella no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, me estaba pidiendo videos de sexo, exigiendo que nos conectáramos y pidiéndome que hiciera arreglos con otras chicas", declaró la actual chica fitness a The Sun.

En las capturas que la modelo puso a disposición del medio extranjero, había mensajes, que serían del prometido de JLo, preguntando si Gregory ya tenía los nombres de las posibles chicas que pudieran participar con ellos en el trío sexual.

Luego, tras recibir una respuesta que no es mostrada, A-Rod pregunta si la elegida es sexy, divertida y cuántas veces Zoe ha tenido relaciones sexuales con ella.

De acuerdo con el relato de la mujer, el exbeisbolista le envió una foto de su pene preguntándole sobre fechas en las que pudiera viajar a San Francisco, California, para concretar el acto sexual.

Finalmente, la exchica Playboy aseveró: "JLo necesita despertarse. Me siento mal por ella y no creo que esté bien".



Foto: The Sun