Exconejita Playboy chilena culpa al feminismo de tener menos trabajo y de discriminarla

Una llamativa afirmación realizó la exmiss Playboy, Alejandra Díaz, quien culpó al feminismo por la reinvención de su carrera, tras lo que calificó como "una baja" en su trabajo.

En entrevista con Las Últimas Noticias afirmó que "el movimiento feminista, en general, ha afectado a las chicas que trabajamos en el rubro. A las anfitrionas, promotoras y modelos nos ha bajado la cantidad de pega".

"No es que los hombres no quieran ver a una chica linda bailando y actuando, sucede que los empresarios nos contratan menos para evitar que los critiquen", explicó Díaz. "Yo al final siento que estos movimientos nos discriminan", aseguró.

Luego, indicó que, "está bien que existan movimientos por la liberación de la mujer", pero que ella tiene todo el derecho a mostrar su cuerpo si quiere. "Si Dios me hizo bonita y con más cualidades, ¿por qué no las puedo mostrar?", se preguntó, señalando además que hace nueve años se tituló de educadora de párvulos. "Yo mantengo mi hijo, mi casa, y con estas críticas me quieren obligar a ser algo que ellas quieren", declaró.