Excompañero de trabajo de Nicolás López asegura: "Doy fe de que es un abusador"

Siguen los coletazos tras las graves denuncias realizadas por ocho actrices en la revista Sábado en contra de Nicolás López, a quien acusan de acoso sexual y abuso laboral.

Ahora fue el turno de Esteban Rojas, quien trabajó con el director de cine entre 1999 y 2002, sosteniendo por medio de Facebook que le constaba que las acusaciones realizadas en el medio son ciertas

"Doy fé de que Nicolás López sí es un abusador. Él abusó psicológicamente de mi por años, dejando secuelas y cicatrices que tardaron mucho tiempo en sanar. Entre 1999 y 2002 trabajé con él en su productora y fui víctima de sus constantes insultos y bullying. Se divertía tanto burlándose de mí que incluso llegó a darme un pseudónimo, "Papitas", ya que según él yo le recordaba una papa fea y deforme", comenzó diciendo.

"Recuerdo como una vez después de tener relaciones sexuales con su polola en la oficina mientras yo y otros de sus colaboradores trabajábamos en la habitación adyacente, salió con sus genitales al aire para demostrar a los demás que él realmente había tenido sexo", agregó Rojas.

"Hago esta declaración para intentar apagar las dudas que alguien podría llegar a tener sobre su culpabilidad en las acusaciones de abuso sexual y laboral que actualmente él está intentando combatir. Que no les quepa duda de que este ser humano es culpable. Yo escuché el testimonio de Andrea Velasco hace 5 años cuando ella me contó lo mismo. No conozco a las demás víctimas pero solidarizó con ellas y agradezco que haya mujeres valientes como ellas. Gracias a su coraje muy pronto se podrá cambiar el inmundo paradigma que hoy impera, uno donde los seres humanos horribles como Nicolás López pueden dar rienda suelta a su crueldad y ser recompensados por eso", prosigue la publicación en contra de López.

"Y no habrá jamás verdadero arrepentimiento en él. Lo conocí bien y sé que siempre fue, es y será una persona horrible", terminó diciendo el acusador.

Las duras palabras de Rojas se suman a las de Sandra Arriagada, guionista que en varias oportunidades hizo descargos en contra del cineasta por medio de Facebook.