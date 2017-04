Exchico "Yingo" abandonó el baile y ahora trabaja como chofer de radiotaxi

Los días de glamour y fama para uno de los integrantes del espacio juvenil "Yingo", Ariel Osses, se acabaron.

Esto, porque "Elfi" se encuentra trabajando para una central de radiotaxis de Vitacura.

"Llevo un mes en la empresa. Mi horario es de las 5 AM a 5 PM, es largo el turno, pero me gusta manejar, entonces por eso también busqué algo relacionado con el manejo", señaló a LUN.

Anteriormente, el joven de 24 se dedicó a trabajar con su taxi en la calle, pero aseguró que no le gustó. "La gente discriminaba mucho a los taxistas", recalcó.

Consultado por su rutina diaria, el exbailarín señaló que "no me ando estresando tanto por los tacos. Igual mucha gente anda alterada, pero yo no me caliento la cabeza".

Respecto a la posibilidad de volver a la televisión, Ariel fue enfático en declarar que "es cuento viejo".