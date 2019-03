Exchica reality Fernanda Figueroa lanzará su propia marca de ropa

Fernanda Figueroa, exparticipante del reality "Doble Tentación" de Mega e hija del exfutbolista Marco Antonio "el Fantasma" Figueroa, anunció que lanzará su propia marca de ropa.

La expareja de Joche Bibbó estudiaba diseño de vestuario y aunque le faltaba un año para terminar su carrera, decidió no volver y aventurarse con su sello llamado "Irrational".

El proyecto comenzó hace unos años y recién ahora verá la luz. "Por temas de confianza conmigo misma, trabas que yo tenía, no lo hice antes (…) temía que me costara mucho, que fracasara, que a la gente no le gustara mi ropa. Tengo una forma de vestir muy distinta y algunos lo entienden y otros no", contó en Las Últimas Noticias.

"Quiero que mi marca rompa estereotipos, que mi ropa la pueda usar cualquier persona. Hasta ahora tengo tres tallas y espero tener más para la próxima colección", aseguró la exchica reality.

Cabe señalar que por ahora la colección de Fernanda tendrá biker shorts (calzas estilo ciclista), petos y enteritos de lycra, todos hechos en Chile.

"Tengo 400 prendas para vender. Son colores neones que se están llevando ahora, como también rojo y negro. Quiero que con mi ropa la gente se sienta con demasiada personalidad, con mucha energía", finalizó.

La modelo quiere derribar estereotipos con su emprendimiento, el que ya tiene su cuenta oficial de Instagram, donde va adelantando parte del trabajo que pronto saldrá a la venta.