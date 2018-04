Ex chica de Calle 7 posó desnuda en clásica galería

Una de las participantes más recordadas de "Calle 7", Natalia Mandiola, sorprendió a sus fans al posar desnuda para la clásica galería de la Revista Viernes.

En el espacio, Mandiola luce sólo cubierta con sus manos, y completamente al natural, sin nada de maquillaje.

"Creo que nuestra sociedad está integrando poco a poco la figura de la mujer en el deporte. En mi caso, me gusta saber que trabajo en un canal donde la mujer se respeta, donde es válida su opinión, donde no somos solamente mujeres bonitas las que estamos ahí, sino que tenemos siempre una mirada y algo que decir. Las mujeres tenemos opinión, sabemos de deporte, y podemos aportar otra mirada a este mundo que ha sido predominantemente masculino. Y me encanta trabajar en un canal donde eso se respeta", aseguró al exconsursante del programa de TVN.