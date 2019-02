Eva Gómez regresa a la televisión con la conducción de 'Así Somos'

En 2017, tras 16 años ligada a Chilevisión, Eva Gómez se fue de la estación televisiva al no renovar su contrato.

Luego de un año lejos de la pantalla, la periodista regresará este 11 de marzo, con la conducción de "Así Somos".

"Me ofrecieron varias cosas antes de esto, pero no acepté. No quería volver por volver. Estando fuera, tuve tiempo para armarme de otra forma, para ver que puedo hacer muchísimas más cosas que la televisión", dijo a La Tercera.

Respecto a cómo vivió este tiempo, la conductora aseguró que "levantarme y quedar desocupada era terrible, porque me considero una mujer joven, proactiva y muy capaz. Pero ahora, todo va mucho mejor".

Gómez, en el programa de La Red, compartirá junto a Jaime Coloma, Juan Andrés Salfate, Carla Quiroga y Alfredo Lamadrid.