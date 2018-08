"Estúpido y sensual Spiderman" probará suerte en México

Una serie de revelaciones se despachó el personaje conocido como "Estúpido y sensual Spiderman", bailarín que se ha tomado las redes sociales con sus llamativas performances posibles de ver en Internet.

En conversación con revista Paula, el hombre tras la máscara, Renato Avilés, contó que llegó hace 16 años a Chile desde Ecuador, que el baile siempre ha sido parte de su vida, y que su personaje fue lo que decidió hacer tras quedar cesante. "Nació de esa desesperación por encontrar trabajo", reveló.

Desde que comenzó a pasearse por las calles se volvió popular, pero el salto definitivo fue desde que Daddy Yankee republicó su performance de "Dura" en su cuenta de Instagram. "Ahí se desató una locura. Por primera vez en mi vida, tuve que trabajar en mi propia agenda televisiva. También empecé a aparecer esporádicamente en el Mucho gusto, hasta el día de hoy", declaró, contando que su secreto es "saber escuchar a la audiencia y hacerle caso a lo que ellos quieren".

"Yo no trabajo para pasarlo bien, lo hago para darle de comer a mi familia. Entonces me acomodo a las demandas del público. Por eso mismo mi interpretación es sensual. Las mujeres empezaron a agradecer el traje ajustado. Así que preparé bailes para ellas", afirmó.

Sobre su anonimato, fue tajante. "Más de la mitad de mis vecinos no saben quién soy. No quiero que me vean. Cuando estoy de civil trato de ocultarme con capuchas, gorros o caminando diferente, así no me reconocen. Pero otras veces me dicen: ¡tú eres!", dijo, indicando que se ocurrió la idea cuando notó que su cara causaba intriga. "En los show las mujeres me insistían que me sacara la máscara. Encontré que eso le podía sumar a mi personaje".

Además, anunció que se irá de viaje con su personaje. "Volveré a hacer mis rutinas en la calle porque me voy a México y quiero probar suerte allá. Me invitaron para animar un matrimonio como sorpresa para la novia. La persona que me contactó quería que yo fuera ese fin de semana, pero le pedí que me comprara el pasaje para quedarme mínimo un mes allá. Todos sabemos que el trampolín latino es ese país, así que quiero aprovechar el viaje", confesó.