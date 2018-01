Estudio sugiere que la virginidad y la obesidad reducen posibilidades de sufrir cáncer a la próstata

Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que podría haber una relación entre tener menores posibilidades de sufrir cáncer a la próstata en la mediana edad, y factores como tener orígenes asiáticos, la obesidad, fumar, tener diabetes y nunca haber sostenido relaciones sexuales.

El análisis de los investigadores se basó en estudiar 220 mil hombres entre 40 y 69 años de edad durante seis años. Provenir de una etnia negra, tener una próstata grande o una historia familiar de cáncer a la próstata aumentaría las posibilidades de sufrir la enfermedad.

El líder de la investigación, el académico Tim Key, afirmó que esta contraintuitiva asociación puede deberse a que "las infecciones se transmiten durante el acto sexual, aumentando el riesgo de cáncer a la próstata".

Sin embargo, el profesor Key también explicó que "es un gran estudio, pero solo encontramos 20 casos de hombres que jamás han tenido sexo" y también aclaró respecto a la obesidad que "quizá sea que simplemente es difícil que se enfermen, o más probable que sea por los bajos niveles de testosterona".

Altmetric: 16 More detail Epidemiology | Open British Journal of Cancer (2017) 117, 1562-1571 (07 November 2017) doi:10.1038/bjc.2017.312 Download Citation Received: Revised: Accepted: Published online: Prostate cancer is the most common cancer in British men but its aetiology is not well understood. We aimed to identify risk factors for prostate cancer in British males.