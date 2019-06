Estudio reveló que los animales están haciendo mayor vida nocturna para no toparse con humanos

Un estudio llamado "The influence of human disturbance on wildlife nocturnality", realizado por ecologistas de la Universidad de California en Berkeley, concluyó de que los animales están ajustando sus horarios para evitar cualquier tipo de contacto con nosotros, los humanos.

Según los investigadores Cheryl E. Hojnowski, Kaitlyn M. Gaynor, Justin S. Brashares y Neil H. Carter, esta "decisión" de los animales tiene estrecha relación con el crecimiento y expansión de los seres humanos en el planeta Tierra.

La investigación, publicada en Science.org, fue un acumulativo de 76 estudios de 62 especies de seis continentes. Dicho análisis reveló un aumento en la vida nocturna de los animales, en respuesta a la perturbación de los humanos por un factor promedio de 1.36.

A pesar de que esto demuestra una adaptabilidad en los animales, no es natural que esto suceda. "Tales respuestas pueden dar lugar a cambios marcados que se alejan de los patrones naturales de actividad, con consecuencias para la condición física, la persistencia de la población, las interacciones de la comunidad y la evolución", señalaron los ecologistas.