Estudio reveló que la brecha de género se mantiene en festivales de música latinoamericanos

El equipo de Ruidosa realizó el análisis de 66 carteles realizados en Chile, Argentina, Colombia y México durante los últimos tres años, que concluyó que la participación de mujeres en festivales musicales no supera el 10% de los números artísticos.

El objetivo de este estudio apunta a observar si existen o no avances respecto a la brecha de género en la escena musical latinoamericana.

Luego de analizar más de 3.000 artistas y bandas, algunas conclusiones son:

Del total de los 66 festivales analizados de la región, sólo el 25% de los números artísticos en programación son mujeres o incluyen al menos a una mujer. Si consideramos proyectos exclusivamente femeninos, la cifra no supera el 10%.

Chile, Colombia y México tienen en promedio una participación femenina (números artísticos de mujeres o que incluyen mujeres) que varía entre un 20 a un 30%.

El país con menor porcentaje es Argentina, que va entre un 14 a un 20% en los últimos tres años. Al descontar los proyectos mixtos, la participación exclusivamente femenina está entre un 7,4% y 4,6%.

Durante la primera mitad del 2018, los festivales con menor participación femenina (excluyendo proyectos mixtos) son: Cosquín Rock Argentina con 2,2%, seguido por Rock al Parque Colombia con 3,6%, Pal' norte México con 5,8%, Vive Latino México con 5,9%, y Estéreo Picnic Colombia con 7%.

Los cinco festivales con mayor participación de mujeres son: Ceremonia (México) con un 29%, Cumbre del Rock Chile con 23,8%, Comunité México con 21,1%, Bahidorá México con 20,5% y NRML México con 22,7%.

Además, ninguno de los festivales analizados alcanzó la paridad del 50/50 entre hombres y mujeres durante los últimos tres años en sus respectivos carteles.

Es más, alguno de estos eventos muestran la gran brecha de género existente, con un 85% o más de números artísticos exclusivamente de hombres.

Sin embargo, a nivel nacional, el festival chileno La Cumbre se transformó en el segundo festival latinoamericano con más mujeres solistas en su parrilla, con un 23,8% en la primera mitad de 2018. Considerando a las bandas mujeres y mixtas, la participación femenina alcanza un 47,6% de las presentaciones, transformándose en el cartel más paritario de los 17 festivales analizados durante este año.

Mientras que para el 2019, La Cumbre ya declaró su meta paritaria, con un 50% de proyectos solistas o bandas comandados por mujeres en el cartel del festival.

"Cuando no hay una representación paritaria (no sólo en la música, sino en las distintas áreas de las industrias creativas) existen sensibilidades, perspectivas e historias que son invisibilizadas y relegadas a un segundo lugar. Por ello, desde Ruidosa, esperamos que más festivales en la región se comprometan con la equidad de género, no sólo en sus parrillas, sino también en la diversidad de roles", señaló el equipo a cargo de la investigación.