Estudio revela los tres videojuegos preferidos por los adolescentes chilenos

Un estudio del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile reveló cuáles son los videojuegos que prefieren los jóvenes chilenos.

Según la muestra de 500 adolescentes entre 15 y 17 años, los tres títulos más mencionados son Clash Royale (3,2%), League of Legends (3%) y FIFA (2,2%).





En cuanto a los géneros, los videojuegos de acción (32%) son los preferidos de los adolescentes, donde destacan títulos pertenecientes a las sagas de Call of Duty, Grand Thef Auto, Resident Evil, The Walking Dead y Dragon Ball.

Le siguen los de estrategia (22%), donde se mencionan Age of Empires y World of Warcraft, además de los ya mencionados Clash Royale y League of Legends.





Más atrás están los de deportes (15%), donde predomina el FIFA, pero también varios títulos de carreras como Gran Turismo, Need for Speed y Fast and furious.

Finalmente, también figuran los juegos de rol (12%), tales como Skyrim, Final Fantasy, Pokémon, The Sims y Home Street.

