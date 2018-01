Estudio revela alarmantes nuevos datos sobre el contagio de la gripe

La gripe, una de las enfermedades virales más comunes del otoño e invierno, es más contagiosa de lo que la ciencia pensaba.

Además de la vacuna, normalmente se recomienda a los pacientes lavarse las manos con regularidad y evitar tos, estornudos y mocos de las personas enfermas, ya que el virus de la influenza requiere el contacto cercano para que se produzca la infección.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que la gripe es tan contagiosa que incluso se puede transmitir con el aliento.





El grupo de investigadores de la Universidad de Maryland se basó en los datos proporcionados por 142 estudiantes infectados con influenza, quienes fueron analizados durante tres días gracias a una innovadora máquina bautizada como Gesundheit II.

El artefacto fue capaz de tomar muestras de tos, estornudos, aliento y simple respiración de los pacientes, logrando extraer muestras virales incluso cuando los pacientes no tosían.





De hecho, detectaron que los fluidos provenientes de la nariz y la garganta en realidad contenían pocas partículas virales en comparación a aquellas que salieron disparadas por vía aérea, lo que sugiere que no tienen un rol tan importante en la transmisión del virus.

Donald Milton, uno de los médicos que lideró el estudio, aseguró que "las personas con gripe generan gotitas infecciosas que se mantienen suspendidas en el aire durante mucho tiempo aunque no estén tosiendo, especialmente durante los primeros días de la enfermedad"