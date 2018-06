Estudio mundial revela que el ser humano agradece una de cada 20 veces

Dar las gracias, uno de los primeros aprendizajes del ser humano, parece ser una práctica que se deja cada vez más de lado.

Un estudio publicado en la Royal Society Open Science sobre el lenguaje cotidiano en todo el mundo, reveló que en escenarios informales, el homo sapiens casi siempre responde positivamente a solicitudes de ayuda.

De hecho solemos hacerlo con frecuencia, casi una vez cada un minuto y medio, y el resultado es positivo siete veces más que las veces que nos dicen que no.





Según comentó el lingüista de la Universidad de Sidney, Nick Enfield, a The New York Times, "cuando les pedimos a los demás que nos ayuden, damos por hecho que lo harán".

Sin embargo, rara vez reciben muestras de agradecimiento por el esfuerzo hecho. De hecho, la estadística indica que pasa sólo una de cada veinte ocasiones.

Lo que podría ser condenatorio sobre la naturaleza humana y los buenos modales, para Enfield es una buena noticia porque "nuestra actitud básica es la reciprocidad".





La investigación, titulada "Universals and Cultural Diversity in the Expression of Gratitude" es parte de un esfuerzo amplio para analizar el lenguaje como herramienta en la interacción social.

Para sus resultados investigaron las interacciones en ocho idiomas de los cinco continentes: inglés, italiano, polaco, ruso, laosiano, cha'palaa (Ecuador), murrinhpatha (Australia) y siwu (Ghana).

El estudio descartó escenarios institucionales y comerciales, donde las expresiones de agradecimiento podrían ser más comunes, sino en interacciones casuales diarias entre gente que se conocía entre sí.

Para la muestra, los científicos utilizaron cámaras escondidas en hogares y áreas comunes.