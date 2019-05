Estudio determinó que el 73% de las mujeres nunca se ha mirado sus genitales

En el marco del mes de mayo, donde se celebra la práctica del autoerotismo, el Centro Miintimidad trató a 1.797 pacientes mujeres para determinar cuántas de ellas se han masturbado a lo largo de su vida.

Dentro de los resultados se determinó que el 57,7% de ellas nunca se han masturbado, mientras que el 72,9% recibió educación restrictiva en sus casas y, por último, que el 73% nunca han mirado sus genitales.

La directora del centro, Odette Freundlich, afirmó que el 92,6% de las mujeres que sí practican el autoerotismo o masturbación, tienen una sexualidad más satisfactoria en pareja o en forma individual y logran orgasmo con estimulación clitoriana en pareja.

Según señaló Freundlich, "esto nos demuestra la importancia de conocer nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras zonas erógenas, empoderarnos de nuestra sexualidad y hacernos expertas de nuestro propio placer y sentirnos cómodas para vivir la intimidad".

Esto, porque muchas mujeres dejan de lado su satisfacción personal, por preocuparse del placer del otro. "El concepto de culpa, pecado y la educación restrictiva no colaboran en lograr una salud sexual satisfactoria. Es por esto que tantas mujeres tienen encuentros íntimos por cumplir con la tarea, para que su pareja no se enoje, para que no las moleste por unos días, para que no las deje", aseguró la kinesióloga experta en sexualidad.