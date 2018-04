Estudio: 51% de los hombres chilenos invierte dinero en productos para el rostro

El estudio "El nuevo hombre chileno", realizado por la empresa sueca experta en belleza Oriflame, reveló que el 51% de ellos reconoce que se cuida la piel.

El foco del análisis fue reflejar ciertas verdades a la hora de consultarle sobre sus intereses respecto a los productos de belleza y cuidado personal, que han provocado un cambio en los chilenos, ya que más del 50% señaló que se aplica productos de aseo para la cara y cuerpo.

Además, el 47,7% cuida su alimentación y en menor escala, sólo un 39,8% realiza algún tipo de actividad física tres veces por semana.

Frente a los cuidados que llevan en el día a día, cuando fueron consultados sobre por qué no utilizan productos para el cuidado del rosto, el 25,6% dijo que no le llaman la atención, un 25,6% porque son muy caros y el 15,4% alude a que no tienen tiempo.

Al preguntarles por los problemas que ellos consideran que tienen en su rostro, cerca del 32% señaló que la grasitud es uno de los más típicos, mientras que el 25,7% presenta sequedad y el 23,9% se preocupa de las líneas de expresión.

Específicamente, el 47,9% de los hombres chilenos invierte dinero en cremas y aceites para tratamientos faciales y el 48,3% ocupa de manera diaria artículos para su rostro.

En la misma línea, un estudio de Euromonitor llamado "El cuidado personal de los hombres en Latinoamérica: Tendencias claves y oportunidades" develó que las ventas en peluquerías masculinas han aumentado un 9% en Chile.

El análisis indicó que gran parte de los chilenos no quieren reconocer la necesidad de usar productos específicos para el cuidado de la piel, por lo que utilizan cremas de sus parejas o familiares, sesgando su rutina de belleza.

Se espera que las ventas de artículos de aseo de hombres aumenten en un 3% a precios constantes de 2016 para llegar a $340 millones en 2021.

La diferencia de este tipo de cuidados entre ambos sexos radica en que ellas prestan una atención más integral a su apariencia, donde influye el vestuario, calzado, peinado y la piel todo de igual forma. Mientras que ellos fijan sus prioridades en los primeros tres puntos, aunque si destacan el uso de desodorante, crema de afeitar y perfume.

"El hombre por años dejó relegado el tema de la imagen y vanidad a las mujeres, pero en la actualidad ellos comienzan a liberarse de prejuicios con el fin de sentirse atractivos, por ende, ya están dando sus primeros pasos en el mundo de los cosméticos", comentó Francisca Buzeta, sicóloga especialista en sexualidad.

Las razones del porqué son reticentes al uso de cremas, dado que expresan aseveraciones como: "No es masculino", "deja una sensación incómoda" y "no voy a gastar en eso, si ocupo la de mi pareja", siendo opiniones que nacen desde el desconocmiento, ya que si supieran que su piel es distinta a la de mujeres y niños tendrían una actitud opuesta.