'Estoy en llamas': Raquel Argandoña tiene un romance virtual con un hombre 17 años menor

La figura de televisión, Raquel Argandoña (61), reveló que lleva dos semanas en romance virtual con un hombre de 44 años que conoció hace casi una década.

"No lo veo hace ocho años. Me mandó su teléfono con un amigo. Lo llamé. Y ahora estamos en una relación virtual", aseguró la "Quintrala" en el matinal Bievenidos de Canal 13 según consigna Página 7.

"Tengo una relación por WhatsApp maravillosa. Estoy en llamas. Hoy en el lobby de mi edificio había un lindo ramo de rosas. Blancas, espectacular. La tarjeta sólo decía 'me encantas, besos'", contó.

Agregando que "nos vamos a encontrar, obviamente. Mi problema ahora es que yo tengo una imagen como de que conquisto hombres, pero en verdad soy súper conservadora. Y, a lo mejor, esta persona se cree esta imagen que me han hecho. Eso me da nervios. Entonces estoy postergando el encuentro".

Además, Argandoña confesó que también tiene temores en el aspecto íntimo. "Ese es mi problema, que él piense que tengo mucha experiencia", manifestó.

Por otra parte, la rubia sostuvo que "el pololeo virtual es más mágico. No quiero que se acabe la magia. Cuando uno se encuentra quizás puede haber algo que te choca. En cambio, uno en WhatsApp se atreve hasta a decir más cosas".

Finalmente sentenció: "Ahora me la voy a jugar, voy a hacer una excepción y tampoco quiero ventilarlo, porque he tenido algunos hombres en mi vida, y yo creo que ese ha sido mi defecto y por eso no me ha resultado".