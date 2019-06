Estos son los romances que se habrían formado dentro de MasterChef Chile

José Miguel González, uno de los participantes más populares de la actual temporada de MasterChef Chile, sorprendió con sus recientes revelaciones.

Esto, porque el exaspirante a cocinero contó a Publimetro parte de su experiencia en el programa, y también sobre algunos de los romances que se formaron dentro del espacio.

En esa línea, el joven comentó que "lo pasé súper bien. Fue un programa donde, además de aprender a manejar el estrés, a cocinar distintas cosas que uno no está acostumbrado… yo, en particular salí mucho".

Luego detalló su experiencia en Colombia, asegurando que "yo salía solito… o con Lautaro. La verdad es que yo no besé, lo pasé muy bien, pero no besé. Me dedicaba a bailar, a tomar mis tragos favoritos".

En esa línea, fue consultado sobre los romances que surgieron dentro de MasterChef Chile, respondiendo: "¿Se puede contar? Sí, yo sí vi, sí hay romances, todo el rato. Yo creo que hasta por ahí hay una pareja", reveló, para luego confirmar que "hay una pareja estable".

Aunque José Miguel no dio nombres, la periodista que lo entrevistó le comentó que se notaba la química entre algunos participantes. González, en tanto, le preguntó a quiénes se refería: "Yo creo que Javier con Cami y la Karen con Jeffry", le respondió ella.

Tras eso, el joven cocinero solo dijo: "¡Oooooh!", dando a entender que tenía razón. Luego agregó que "hubo otras parejas igual".

"Yo no, yo me porté bien porque fui a cocinar. Hubo parejas, más de las que ustedes creen, pero las que han dicho, van súper bien", concluyó.