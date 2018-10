Estos son los estrenos de Netflix para el mes de noviembre

Esta semana comienza noviembre, por lo que Netflix se ve en la obligación de renovar su catálogo con nuevas películas, series, documentales y TV Shows.

Uno de los estrenos más esperados es Narcos México, protagonizada por Diego Luna y Michael Peña y la actriz chilena Fernanda Urrejola.

También destaca la última temporada de House of Cards, en la que Claire Underwood toma el poder y Estados Unidos.

En cuanto a películas, destaca La Balada de Buster Scruggs, de los hermanos Cohen, y Las Crónicas de Navidad, película original de la plataforma.

Aquí la lista completa:

Series

Narcos: México (16/11/2018): Un agente estadounidense de la DEA no tarda en darse cuenta de los peligros de perseguir narcos en México durante el ascenso del cártel de Guadalajara.

Nicky Jam: El ganador (30/11/2018): Esta serie sigue la vida del reguetonero Nicky Jam en sus buenos y malos momentos. Desde su relación con las drogas y la cárcel, hasta convertirse en un éxito mundial.

The Last Kingdom: Temporada 3 (19/11/2018): Tras su lucha contra los invasores nórdicos, Uhtred se convierte en jefe de la guerra. ¿Protegerá las tierras del rey Alfred de una posible división?

Todo el mundo a la mesa (20/11/2018): En esta veloz competición, un grupo de chefs intenta impresionar a los paladares más exigentes a través de platillos representativos de diferentes países.

House of Cards: Temporada 6 (2/11/2018): El día llegó. Ahora que Frank ya no está, Claire Underwood es la primera mujer presidenta y tiene todo el poder. Es su turno.

Baby (30/11/2018): Inspirada en una historia verídica, esta serie sigue a un grupo de adolescentes romanos que desafían a la sociedad en busca de su identidad e independencia.

Morir por arte de magia (30/11/2018): Drummond Money-Coutts viaja por el mundo y contagia su amor por la magia mientras intenta hacer trucos que para otros resultaron mortales.

Westside (9/11/2018): Nueve músicos que luchan por vivir del arte protagonizan un reality íntimo con todas las idas y vueltas de la movida cultural del Westside de Los Ángeles.

Frontier: Temporada 3 (23/11/2018): En la Norteamérica del siglo XVIII, tramperos y empresarios despiadados luchan por tomar el control del negocio de pieles de la poderosa Compañía de la Bahía de Hudson.

Marvel – Spider-Man: Temporada 1 (1/11/2018): Peter Parker asiste a una escuela para adolescentes brillantes mientras descubre las responsabilidades que también conlleva ser un nuevo superhéroe en Nueva York.

The Sinner: Temporada 2 (9/11/2018): El detective Harry Ambrose regresa a su hogar en Nueva York para investigar un doble homicidio perturbador que involucra a un sospechoso de once años.

Vikingos: Temporada 5 (30/11/2018): Tras la muerte de Sigurd, Ivar, Hvitserk y Ubbe atacan York. El obispo Heahmund se dispone a cazar a los sajones, mientras Floki viaja a Islandia y Bjorn, al Sahara.

El método Kominsky (16/11/2018): En esta serie cómica de Chuck Lorre, Michael Douglas encarna a un actor fugazmente exitoso devenido en venerado profesor de actuación en Hollywood. Con Alan Arkin.

Marvel – Agents of S.H.I.E.L.D.: Temporada 5 (1/11/2018): Atrapados en el espacio exterior, los agentes lo arriesgan todo para evitar que un futuro de pesadilla se convierta en la realidad dantesca del mundo.

La reina del flow: Temporada 1 (9/11/2018): Una chica colombiana paga una condena injusta en Nueva York. Su único deseo es vengarse del hombre que alcanzó la fama con las canciones de reguetón que ella compuso.

F is for Family: Temporada 3 (30/11/2018): Frank no está del todo preparado para su nuevo amigo y vecino, el coronel Chet Stevenson. Debería de tomarse unas vacaciones.

Super Drags (9/11/2018): Tres amigos gays que de día trabajan en una tienda se convierten por las noches en las Super Drags, unas drag queens superpoderosas que luchan contra el crimen.

Sick Note: Baja por enfermedad (23/11/2018): Comedia negra como el tumor terminal que le diagnosticaron mal al protagonista, cultor de la ley del menor esfuerzo y tejedor paranoide de mentiras, secretos y chantajes.

Greenleaf: Temporada 3 (22/11/2018): La familia Greenleaf está dividida: el divorcio del obispo y Mae genera una lucha de poder en la iglesia. ¿Logrará quedarse como co-pastora de Calvary?

1983 (30/11/2018): Años después de un ataque terrorista en 1983, un estudiante de leyes y un policía descubren que mantuvo la Cortina de Hierro y el Estado policial en Polonia.

Trotsky: Temporada 1 (6/11/2018): La compleja e histórica figura de León Trotsky cobra vida en esta biografía épica que muestra la tumultuosa vida del revolucionario ruso.

Los chicos sin destino: Dos lunas crecientes (11/11/2018): Las personas de Bremin están desapareciendo. Ahora, un nuevo grupo de amigos debe descubrir por qué está viviendo en un mundo vacío.

Películas

Las crónicas de Navidad (22/11/2018): Los hermanos Kate y Teddy se unen a Santa en esta aventura navideña de alto vuelo. Un nuevo clásico producido por Chris Columbus (Harry Potter, El regalo prometido).

Legítimo rey (9/11/2018): Este drama histórico sigue la batalla de Roberto I de Escocia contra el rey de Inglaterra, quien lo declaró criminal por haberse apoderado de la corona escocesa.

Al otro lado del viento (2/11/2018): La película incompleta de Orson Welles concluida y restaurada, una sátira que narra los últimos días de un legendario director que intenta volver a la cima.

Intercambio de princesas (16/11/2018): Una repostera de Chicago y una futura princesa descubren que parecen gemelas, así que idean un plan navideño para intercambiar lugares.

La balada de Buster Scruggs (16/11/2018): Prepárate para descubrir una antología de seis relatos del Lejano Oeste, fruto de las mentes únicas de sus creadores y directores, los hermanos Ethan y Joel Coen.

Un príncipe de Navidad: La boda real (30/11/2018)

Un año después de haber ayudado a Richard a llegar al trono, Amber está lista para dar el sí…, pero ¿para ser reina? No tanto.

El calendario de Navidad (2/11/2018): Una talentosa fotógrafa con un trabajo mediocre hereda un calendario de adviento que podría predecir el futuro y señalarle el camino hacia el amor.

Julieta (15/11/2018): Un encuentro casual lleva a una maestra en un viaje perturbador a su pasado y en busca de su hija, a quien desea encontrar por todos los medios.

Tortugas ninja 2: Fuera de las sombras (17/11/2018): Con la ayuda de Abril y Casey, las Tortugas Ninja entran en acción después de que Destructor se escapa de la cárcel con planes de dominar el mundo con el malvado Krang.

La noche anterior (1/11/2018): Tres amigos deciden cortar la larga tradición de hacer fiestas salvajes en Navidad, no sin antes tirar la casa por la ventana una vez más. Drogados, claro.

Últimos días en el desierto (15/11/2018): Un capítulo imaginario de los cuarenta días de ayuno y oración de Jesús en el desierto, donde el diablo lo tienta y Jesús lucha por el destino de una familia en crisis.

Tiempo compartido (30/11/2018): Dos hombres unen fuerzas para rescatar a sus familias de un paraíso tropical, convencidos de que la multinacional detrás del resort quiere sacarles a sus seres queridos.

El mundo es tuyo (30/11/2018): Para escapar de su pasado criminal, un gánster de poca monta de París acepta una última misión que involucra a España, drogas, Illuminati y a su madre sobreprotectora.

La maestra Meadows (15/11/2018): Los valores anticuados de la nueva maestra inspiran a sus estudiantes, que ignoran que su pasatiempo favorito es ser una justiciera letal.

90 minutos en el cielo (30/11/2018): Unos noventa minutos después de que las autoridades lo declararan muerto en un accidente, un joven pastor vuelve a la vida y asegura haber estado en el Cielo.

Documentales y especiales

ReMastered: Nixon & The Man in Black (2/11/2018): Este documental registra la visita que hizo Johnny Cash a la Casa Blanca en 1970 y el contraste entre los ideales liberales del cantante y las políticas de Richard Nixon.

Me amarán cuando esté muerto (2/11/2018): Documental cautivador sobre el testamento fílmico inconcluso de Orson Welles, Al otro lado del viento, en el que trabajó por más de una década hasta su muerte.

Medallas de honor (9/11/2018): Docudrama sobre personas que recibieron la Medalla de Honor de las Fuerzas Armadas de EE. UU. por operaciones en Irak, Afganistán, Vietnam y otros escenarios.



Seguir para creer: Parte 3 (1/11/2018): En la tercera parte de esta docuserie, los periodistas de BuzzFeed investigan robots sexuales y tratamientos enfocados en supermicrobios, entre otras rarezas.

Trevor Noah: Hijo de Patricia (20/11/2018): Trevor Noah se aleja del escritorio de The Daily Show y sube al escenario para un especial de stand up que habla del racismo, la inmigración, su madre y otros temas.

John Leguizamo y la historia latina para idiotas (5/11/2018): John Leguizamo fusiona historia y comedia en esta versión filmada de su unipersonal de Broadway sobre la experiencia de ser latino en EE. UU.

The Untold Tales of Armistead Maupin (1/11/2018): Documental que narra la vida del famoso escritor Armistead Maupin, desde sus raíces conservadoras hasta convertirse en defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ.

Kids

Beat Bugs: Temporada 3 (9/11/2018): Les espera una temporada larga y sinuosa, pero estos bichos pueden solucionarlo todo. Ya sabes, si quieres divertirte, ¡canta ob-la-di, ob-la-da!

She-Ra y las princesas del poder (16/11/2018): En esta recreación de la serie de los ochenta, su espada mágica transforma a una niña huérfana en la guerrera She-Ra, que se une a una rebelión para luchar contra el mal.

La Navidad de Ángela (1/11/2018): En Nochebuena, Angela tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con la familia. Una historia conmovedora basada en el cuento de Frank McCourt.

LEGO Star Wars: Las aventuras de los Freemaker (1/11/2018): Ahora como miembros de la Alianza Rebelde, los Freemaker enfrentan al Imperio y reciben más amenazas. Las nuevas aventuras requieren una nueva nave.

Pokémon: Sol y Luna: Temporada 1 (1/11/2018): Ash y su Pikachu viajan a la región de Alola con su madre y se inscriben en la escuela de Pokémon, donde enfrentarán al temido equipo Calavera.

Pocoyó: Temporada 4 (29/11/2018): Pocoyó y sus amigos regresan para limpiar un lago, recoger bayas, jugar tenis, hornear pasteles, bailar y celebrar Halloween y Navidad.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 4 (2/11/2018): La diversión no para nunca en Villa Troll: Poppy y Grandulón siguen haciendo de las suyas, y hay nuevas canciones para cantar y bailar. ¡Ya despiértate, Diamantino!

Obra de tu mente (2/11/2018): Juegos interactivos y experimentos con cámara oculta se combinan con datos curiosos y humor para los más pequeños. ¡Deja que la ciencia te maraville como nunca!

Spirit: Cabalgando libre: Temporada 7 (9/11/2018): Muchos cambios les esperan a Lucky y sus amigos. Pero, sin importar dónde los lleve la aventura, siempre se tienen los unos a los otros.

Kulipari: El mundo de los sueños (20/11/2018): Darel, el rey Cielo Azul, debe dirigir una misión de rescate para salvar a un caminante, dejando la aldea bajo la protección de los Kulipari.

Miniespías: Misión crucial: Temporada 2 (30/11/2018): En esta adaptación animada, Juni y Carmen Cortez luchan para salvar el mundo de Cerebro Dorado. ¿Qué nuevos peligros tendrán que enfrentar los miniespías esta temporada?

Los detectives de la casa del árbol: Temporada 2 (9/11/2018): Los valientes hermanos detectives Toby y Teri regresan para continuar con sus investigaciones, ayudar a los demás y hacer grandes preguntas sobre el mundo que los rodea.

La magia de Motown (20/11/2018): Ben llena de vida y color la ciudad con un pincel mágico y una imaginación interminable, siempre al ritmo de las canciones clásicas de Motown.

El príncipe de Peoria (16/11/2018): Un príncipe despreocupado viaja de incógnito a EE. UU. como estudiante de intercambio y se hace amigo de su opuesto: un sabelotodo.

Kubo y la búsqueda samurái (10/11/2018): En el Japón feudal y perseguido por su malvado abuelo, un chico con poderes musicales mágicos y un solo ojo busca la armadura encantada de su padre.