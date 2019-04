Estos son los capítulos que tienes que ver antes de la última temporada de Game of Thrones

Este domingo 14 de abril, finalmente se estrenará la esperada octava y última temporada de Game of Thrones, la popular serie de HBO que tiene a medio mundo pendiente de lo que sucederá con el trono.

Es por esta razón que varios medios especializados difundieron el listado de capítulos que podrían "guiar" a los fanáticos, para que así estén preparados para ver los últimos episodios.

Ahora, Bryan Cogman, guionista de GoT, hizo un listado para Entertainment Weekly con los 21 capítulos que no te puedes perder para llegar al final.

Revisa la lista aquí:

Temporada 1, Capítulo 1 "Winter Is Coming"

Temporada 1, Capítulo 2 "The Kingsroad"

Temporada 1, Capítulo 9 "Baelor"

Temporada 1, Capítulo 10 "Fire and Blood"

Temporada 2, Capítulo 3 "What Is Dead May Never Die"

Temporada 2, Capítulo 6 "The Old Gods and the New"

Temporada 2, Capítulo 9 "Blackwater"

Temporada 3, Capítulo 3 "Walk of Punishment"

Temporada 3, Capítulo 4 "And Now His Watch Is Ended"

Temporada 3, Capítulo 5 "Kissed by Fire"

Temporada 3, Capítulo 9 "The Rains of Castamere"

Temporada 4, Capítulo 6 "The Laws of Gods and Men"

Temporada 4, Capítulo 8 "The Mountain and the Viper"

Temporada 4, Capítulo 10 "The Children"

Temporada 5, Capítulo 8 "Hardhome"

Temporada 6, Capítulo 5 "The Door"

Temporada 6, Capítulo 9 "Battle of the Bastards"

Temporada 6, Capítulo 10 "The Winds of Winter"

Temporada 7, Capítulo 3 "The Queen's Justice"

Temporada 7, Capítulo 4 "The Spoils of War"

Temporada 7, Capítulo 7 "The Dragon and the Wolf"