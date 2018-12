Estos son los 10 villanos de anime más memorables según los japoneses

Los animes son populares en todo el mundo, donde acumulan millones de fanáticos que siguen de manera habitual cada capítulo nuevo. Además, cada uno de los seguidores de la animación japonesa tiene un personaje favorito, sea el villano o el héroe.

Es por eso que la página Ranking Goo realizó una encuesta en la que miles de usuarios japoneses escogieron a los diez villanos más memorables del anime durante el tiempo que lleva existiendo.

El resultado sorprendió a muchos, ya que el primer lugar de la lista se lo lleva Light Yagami, el protagonista de DeathNote, mientras que el segundo y tercer puesto son para Freezer, de Dragon Ball, y Meruem, de Hunter X Hunter.

Desde el cuarto puesto hasta el décimo, la lista se completa con los siguientes villanos:

4. Dio Brando — JoJo's Bizarre Adventure

5. Hakumen no Mono — Ushio to Tora

6. Yoshikage Kira — JoJo's Bizarre Adventure

7. Makoto Shishio — Rurouni Kenshin

8. Naraku — Inuyasha

9. Vearn — Dragon Quest

10. Noroi — Gamba no Bouken