Esto es todo lo que tienes que saber de We Are Not Your Kind, el nuevo álbum de Slipknot

Slipknot anunció este jueves su nuevo álbum, correspondiente a su sexto trabajo de estudio, que llegará al mercado el próximo 9 de agosto.

We Are Not Your Kind será editado por Roadrunner Records y tendrá 14 tracks en total, siendo "Unsainted" su primer adelanto oficial y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este sencillo vino acompañado por su correspondiente videoclip, donde los norteamericanos mostraron sus nuevas máscaras y vestuario. Además, el material audiovisual fue realizad por Shawn Crahan, más conocido como "Clown".

"Nunca tuvimos tanto tiempo para componer un álbum y trabajar juntos", afirmó el guitarrista Jim Root, agregando "una de mis inspiraciones partió de aquellos artistas que componen álbumes en su totalidad, y no sólo canciones".

"Mientras la industria sigue el camino de los singles, Slipknot quiso hacer una experiencia de álbum completa, de principio a fin", agregó.

We Are Not Your Kind fue producido por ellos mismos, junto con Greg Fidelman.

Revisa el tracklist aquí:

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth