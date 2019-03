Esto es lo que trae Netflix para abril

Una serie de esperados estrenos trae la plataforma Netflix durante este mes de abril.

Marcado por la segunda parte de "El mundo oculto de Sabrina", el 5 de abril, la nueva serie interactiva"You vs. Wild", el 10, y la llegada de clásicas películas como "Zombieland", "El Conjuro" o la octava temporada de "The Walking Dead", se asoman como las favoritas.

Acá, las principales producciones que arriban a la plataforma de streaming:

SERIES

Tijuana (05/04/2019)

Un grupo de periodistas arriesga su vida para exponer la verdad sobre el asesinato a sangre fría de un político importante.

El Imperio romano: Calígula: El emperador loco (05/04/2019)

Las tropas y el pueblo lo amaban, pero la crueldad, la depravación y el desenfreno con que gobernó Roma convirtieron a Calígula en una figura infame.

The Protector: Temporada 2 (26/04/2019)

Tras enterarse de su conexión con la orden secreta que protege la ciudad de Estambul, Hakan obtiene el poder del Protector. ¿Pero el amor es más fuerte?

Black Summer (11/04/2019)

Serie ambientada en el universo de Z Nation sobre un equipo de fuerzas especiales que resiste y busca algún indicio de luz en la hora más oscura del apocalipsis zombi.

Arenas movedizas (05/04/2019)

Una tragedia en una escuela de Estocolmo. Una chica acusada de asesinato. Basada en la exitosa novela.

¡Samantha!: Temporada 2 (19/04/2019)

Samantha trata de olvidar sus caprichos infantiles para convertirse en una mejor actriz y madre, pero su suegra y sus excompañeros de banda no le hacen la vida fácil.

Mi primer amor de verdad (18/04/2019)

Un estudiante universitario acepta de mala gana que algunos de sus amigos se muden a su casa, donde experimentaran los vaivenes del amor, la amistad... y todo lo demás.

Cuckoo: Temporada 5 (19/04/2019)

Ken descubre que tiene una media hermana casada con un multimillonario. Pero, ahora que su marido está en prisión, se ve forzada a dejar atrás su estilo de vida.

Marvel - Cloak & Dagger: Temporada 1 (01/04/2019)

Años después de una explosión en una plataforma petrolera, un estafador con un cuchillo y un chico de escuela privada unen sus superpoderes para luchar contra el caos.

The Walking Dead: Temporada 8 (14/04/2019)

Negan insiste en sembrar el terror mientras Rick y sus aliados planean emprender una guerra para acabar con los Salvadores.

Legion: Temporada 2 (04/04/2019)

En la búsqueda del rey Sombra, David se une a nuevos aliados, viaja a través del espacio-tiempo y lucha con sus demonios internos que podrían causar una catástrofe.



Blindspot: Temporada 3 (26/04/2019)

Jane y Kurt comienzan una nueva vida juntos, pero su felicidad se ve interrumpida: la cabeza de ella ahora tiene precio y hay nuevos tatuajes en su cuerpo.



Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unión en acción (12/04/2019)

Una pelea entre los Titanes y la Liga de la Justicia se amplía a una guerra total entre superhéroes, y el destino de la Tierra está en juego. ¿En dónde queda Raven?



Chambers (Disponible en Abril)

Una chica consumida por el misterio detrás del corazón que le salvó la vida empieza a mostrar los rasgos más siniestros de su donante.



Yankee (26/04/2019)

Un chico texano cruza la frontera con México y se convierte en un infame jefe narco.



Suits: Temporada 8 (04/04/2019)

Después de dos despedidas emocionales, Harvey y el resto de Specter Litt deben afrontar un ambicioso nuevo equipo y trazar un osado curso.

PELÍCULAS

Tienda de unicornios (05/04/2019)

Tras abandonar la escuela de arte y aceptar un trabajo de oficina monótono, una pintora fantasiosa tiene la oportunidad de cumplir su sueño de adoptar un unicornio.



Someone Great: Alguien extraordinario (19/04/2019)

Tras una ruptura que la sorprende, Jenny se prepara para un nuevo comienzo y una aventura inolvidable con sus mejores amigas.

El silencio (12/04/2019)

En este thriller pos apocalíptico de terror, una familia debe sobrevivir a unas criaturas asesinas que se guían por los sonidos para cazar.

Una tierra imaginada (12/04/2019)

Un policía de Singapur investiga la desaparición de un inmigrante chino que trabaja en la construcción y que pasa las noches en vela jugando a un misterioso videojuego.

La cita perfecta (12/04/2019)

¿Sin pareja? ¡No busques más! Con su nueva una app de citas, él se hace pasar por el novio perfecto... y, de paso, junta dinero para la universidad. Con Noah Centineo.

Enemigo de todos (01/04/2019)

Dos hermanos desesperados salen a robar bancos para salvar la granja familiar con dos rangers pisándoles los talones.



Jack Reacher: Sin regreso (14/04/2019)

Cuando se entera de que han acusado de traición a su amiga, Jack Reacher sospecha que es víctima de una conspiración gubernamental y pronto huye con ella.

Snowden (01/04/2019)

Thriller atrapante que cuenta el paso de Edward Snowden por el ejército hasta convertirse en el analista de la CIA que reveló programas de vigilancia masiva de EE. UU.

Life: Vida inteligente (17/04/2019)

El hallazgo de un organismo unicelular en una muestra tomada en Marte es motivo de alegría... hasta que la forma de vida empieza a demostrar signos de inteligencia.

Bridget Jones: Al borde de la razón (17/04/2019)

Esta secuela de la exitosa película comienza cuando Bridget, al fin en pareja, descubre que la vida con su nuevo novio es muy diferente de lo que siempre imaginó.

El diario de Bridget Jones (17/04/2019)

Esta historia de la desesperada odisea de Bridget Jones por encontrar al hombre perfecto ofrece una ingeniosa mirada de cómo funciona la mente de las mujeres.

Poseidón (01/04/2019)

Un maremoto tumbó el barco donde festejaban Año Nuevo. Ahora solo luchan por sobrevivir.

Milagros del cielo (01/04/2019)

Una mujer cuya hija sufre una enfermedad incurable ruega por un milagro. Un accidente podría ser la respuesta a sus plegarias.

El conjuro 2 (20/04/2019)

En Londres, una madre soltera y sus cuatro hijos son aterrorizados por espíritus malignos. Hasta que llegan los cazafantasmas Ed y Lorraine Warren.

Triple 9 (01/04/2019)

Un grupo corrupto de policías de Atlanta, chantajeado por la mafia rusa, planea un golpe criminal imposible que desencadena una cadena de violencia.

Mi mejor amigo (01/04/2019)

La familia de Lorenzo recibe en su casa al complicado hijo de unos amigos que no se pueden hacer cargo de él. Y nace una amistad muy singular.

El que se enamora pierde (26/04/2019)

Érika es una fotógrafa que se queda embarazada y sola. Así que recurre a Nicolás, su compañero de trabajo, sin saber que él tiene una vendetta. Pero, del odio al amor…

Piratas del Caribe: En el fin del mundo (15/04/2019)

El Capitán Barbossa vuelve a la vida y se dirige a los confines de la tierra con Will y Elizabeth. ¿Y qué sucedió con Jack Sparrow? Nada es lo que parece ser.

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (15/04/2019)

El despreocupado capitán Jack Sparrow tratará de escapar de la deuda de sangre con el temible Davy Jones para no ser condenado al castigo eterno.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Kevin Hart: Irresponsible (02/04/2019)

De tropiezos conyugales a emociones peligrosas en Aspen, Kevin Hart convierte sus desventuras en carcajadas en este nuevo especial de stand up.

Nuestro planeta (05/04/2019)

Esta serie del creador de Planeta Tierra logra que los espectadores viajen como nunca antes a través de algunos de los hábitats más increíbles de la naturaleza.

Ricardo Quevedo: Los amargados somos más (03/04/2019)

Esperas eternas en el tráfico. Conflictos de pareja. Llamadas bajo los efectos del alcohol. Con Ricardo Quevedo, las pequeñas tragedias de la vida solo provocan risas.

Liss Pereira: Reteniendo líquidos (10/04/2019)

Liss Pereira comparte verdades muy incómodas sobre la mentira, los calzones feos, las partes privadas y las relaciones modernas.

Brené Brown: La llamada de la valentía (19/04/2019)

En este documental inspirador, Brené Brown nos enseña que nuestra valentía reside en proteger nuestro corazón contra la evaluación constante, especialmente la propia.

ReMastered: La encrucijada del diablo (26/04/2019)

Robert Johnson fue uno de los guitarristas de blues más influyentes. Antes de su temprana muerte, los fans ya se preguntaban si había hecho un pacto con el diablo.

La hierba es más verde (20/04/2019)

Encendió el jazz y el hip-hop, así como una guerra contra las drogas cargada de injusticia racial. Los expertos exploran la complicada relación de EE. UU. con la hierba.

Whindersson Nunes: Adulto (08/04/2019)

La estrella brasileña de YouTube Whindersson Nunes habla de sus humildes comienzos en una serie de historias alegres y canciones peculiares.

NIÑOS Y FAMILIA

Supermonstruos: Una amistad con mucha garra (16/04/2019)

La primera noche de primavera, los supermonstruos y sus familias se dedican a comer y divertirse en el parque. ¡Y a jugar con sus adorables mascotas!

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 2 (26/04/2019)

En esta recreación de la serie de los ochenta, la Alianza de las Princesas protege el bosque helado de los hordianos y viaja a un pueblo que pareciera estar embrujado.

Spirit: Cabalgando libre: Temporada 8 (05/04/2019)

Una nueva temporada repleta de aventuras, bienvenidas, sabotajes e infinitas posibilidades. Lucky es imparable. ¡A cabalgar!

Pinky Malinky: Parte 2 (22/04/2019)

Expertos documentalistas cuentan las aventuras de Pinky Malinky, la salchicha que hace una promesa imposible en su intento por convertirse en la mascota de la escuela.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 6 (09/04/2019)

¡La fiesta está empezando! En esta temporada, las cosas dan un giro inesperado en Villa Troll. ¿Quieres jugar a los congelados? ¡No pierdas el ritmo!

Descendientes 2 (01/04/2019)

Las presiones de la realeza pesan sobre ella, así que Mal regresa a la Isla de los Perdidos, donde una formidable rival está gestando un plan malvado.

El pequeño Bheem (12/04/2019)

La ilimitada curiosidad de un pequeño y su increíble fuerza hacen que viva muchas aventuras en su pueblito de la India.

Los cuentos de Nick: Parte 1 (15/04/2019)

Toc, toc. ¿Familiar lejana? Más bien joven estafadora, endurecida por la calle y con sed de venganza. Una vez que se abren ciertas puertas, ya no hay manera de cerrarlas.

ANIME

Ingress: The Animation (30/04/2019)

Tras el descubrimiento científico de una misteriosa sustancia que puede influenciar la mente humana, dos facciones luchan por controlar su increíble poder.

ULTRAMAN (01/04/2019)

Los alienígenas vuelven a amenazar la Tierra y el joven Shinjiro debe ponerse el traje metálico para convertirse en Ultraman, como hizo su padre antes que él.

BAKI: Parte 2 (30/04/2019)

El convicto y cazarrecompensas Biscuit Oliva debe viajar a Tokio para capturar a los prisioneros prófugos y evitar que continúen desatando el caos.

Rilakkuma y Kaoru (19/04/2019)

Kaoru ahora comparte su hogar con un oso de peluche que ama no hacer nada en todo el día, ¡pero es imposible odiarlo!

La chica que saltaba a través del tiempo (01/04/2019)

Anime que sigue los pasos aventureros de una estudiante aparentemente normal que tiene el don de viajar al pasado.