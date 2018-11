Esto es lo que dice la crítica especializada sobre "Bohemian Rhapsody"

Este 1 de noviembre se estrenó Bohemian Rhapsody, la esperada película que trata sobre Queen y Freddie Mercury, que ya ha estado sometida a diversas polémicas, como el despido del director Bryan Singer en medio de la producción, entre otras.

Hasta ahora la prensa especializada ha sido tajante con la cinta, calificando esta biopic como una de las menos arriesgadas del último tiempo. ¿La razón? Pasan de forma muy rápida los grandes hitos de la banda -y de la vida de Mercury- sin mostrar nada que no se sepa.

El sitio Variety definió Bohemian Rhapsody como: "La película, a pesar de su inspiración electrizante, es convencional y juega a la segura, saltando a través de los eventos de la vida de Mercury en vez de profundizar en ellos. Bryan Singer es un cocinero de bajo presupuesto, el tipo de cineasta que aporta más energía que textura a lo que está haciendo. Bohemian Rhapsody no es la película que podría o debería haber sido. Lo escrito por Anthony McCarten (Darkest Hour, The Theory of Everything), carece de la intimidad catártica, la autenticidad de lo que estás haciendo".

Por su parte, The Hollywood Reporter señaló que "es un retrato PG-13 convencional de una banda no convencional que reconoce las facetas más oscuras del cuento, aunque sea a la ligera, al mismo tiempo que enfatiza fervientemente en su lado dulce y optimista. Su historia de amor es la relación más complicada y mejor desarrollada en la película, sin dejar ninguna duda de por qué, pese a que se haya despertado la atracción de Freddie hacia los hombres, Mary sigue siendo su amiga más querida y firme".

Indiewire apuntó que "el gran fracaso de Bohemian Rhapsody es que, después de empezar, hace parecer a los miembros de Queen como 4 tipejos que fueron procesados por la maquinaria de biopics de Hollywood, una lejana, frívola e inútil fórmula biográfica sobre una inimitable banda de inadaptados. Si no fuera por la postura salvaje de Rami Malek como uno de los mejores líderes de la historia del rock, una profunda lista de canciones asesinas y la larga sombra de la icónica actuación de 1985 de su banda en Live Aid, esta película podría ser sobre cualquier músico, en cualquier momento".

En Rotten Tomatoes, varios usuarios apuntaron a que el problema no es Rami Malek, quien da una interpretación fascinante, si no que la película no tiene nada importante que decir. Es por esto que en el sitio, Bohemian Rhapsody recibe hasta ahora un 6/10.

"Mientras que Bohemian Rhapsody se dispara a cubrir el talento de la banda como compositores, músicos y artistas en el escenario, no logra explicar la fuente de los dones líricos de Mercury, su personalidad ostentosa y la enorme autoconfianza y autocentrismo", es otra de las reseñas que se encuentran en la página.

La película llegó a nuestro país este 1 de noviembre, donde ha generado bastante expectación y muchos de los fanáticos de Queen están ansiosos por verla.