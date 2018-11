Este es el valor de las entradas para el regreso de Iron Maiden a Chile

Iron Maiden regresa a Chile con su gira Legacy of the Beast Tour, que se realizará el próximo 15 de octubre de 2019 en el Estadio Nacional.

La primera parte de esta gira se abrió en Europa a principios de este año con gran recibimiento de la crítica, quienes describieron el espectáculo de la doncella de hierro como uno extraordinario.

Quien comentó sobre el regreso de la banda a nuestro país fue Bruce Dickinson, vocalista de Maiden, quien señaló: "¡Estamos emocionados de volver a Santiago y compartir el Legacy Of The Beast Tour con todos nuestros amigos allí! Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año. La producción se basa en nuestro juego móvil, que básicamente lleva varias encarnaciones de Eddie a muchos 'Maiden Worlds' diferentes".

"No es tan fácil diseñar diferentes mundos en el escenario y trabajamos mucho para que funcione y el resultado final que sentimos es nuestro espectáculo más espectacular y, sin duda, el más complejo hasta la fecha. Tenemos todo tipo de locuras, incluyendo una réplica del avión Spitfire que domina el escenario durante Aces High, toneladas de pirotecnia, un Ícaro gigante, mosquetes, claymores y algunos lanzadores de llamas realmente maravillosos con los que me he divertido muchísimo, como verás!", agregó sobre la puesta en escena.

Por su parte, Steve Harris, bajista y miembro fundador de la banda, expresó que "pensamos mucho en la lista de canciones para este Tour, ya que las canciones necesitaban seguir la narrativa de los mundos cambiantes del espectáculo en el escenario"

La preventa exclusiva para clientes Entel comienza este lunes 26 de noviembre a las 11 am y estará disponible con un 20% de descuento hasta el miércoles 28 de noviembre, hasta la misma hora o hasta agotar el stock de tickets disponibles.

La venta general comienza el miércoles 28 de noviembre a las 11.01 horas y estará disponible para todo público vía presencial en los puntos de venta disponibles y online en www.puntoticket.cl.

Los valores de las entradas generales van desde $24.150 a $102.350, mientras que la preventa entel va desde $19.950 a $84.550.