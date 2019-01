Este es el final menos elegido de 'Black Mirror: Bandersnatch'

Black Mirror: Bandersnatch, la película interactiva de Netflix, que muestra la historia de un desarrollador de videojuegos que vive atormentado, es uno de las cintas más exitosas del último tiempo.

Desde su estreno, han salido cientos de pistas, claves, finales ocultos, escenas secretas, entre otros datos que la hacen aún más interesante.

Esta vez, desde la cuenta oficial de la plataforma, contaron cuál de los cinco finales principales ha sido el menos escogido por los televidentes, y es nada más ni nada menos en el que Stefan se va en el tren con su madre.

"Es duro predecir el futuro. Y es aún más difícil cambiar el pasado. De los cinco finales principales, ese en el que Stefan se va en el tren con su madre (luchar contra las lágrimas) fue el camino menos recorrido", escribieron.

We just wanted Stefan to live his best life!!!



That's why 73% chose to ACCEPT the job at Tuckersoft.



HOW WERE WE SUPPOSED TO KNOW ?!?! 😭https://t.co/K0LUHPFn3K