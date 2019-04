Este 28 de abril se inaugura la exposición del artista contemporáneo Anish Kapoor en CorpArtes

Este domingo 28 de abril se inaugura la exposición del reconocido artista británico-indio, Anish Kapoor, en Centro Cultural de Fundación CorpArtes, en la comuna de Las Condes.

Las obras que se presentarán son materiales como cera, piedra, pigmento, espejo, acero y hasta realidad virtual.

La exposición incluye una obra especialmente creada para Chile, e icónicos trabajos como When I am Pregnant (1992), Dragon (1993), Shooting into the Corner (2008 – 2009), y la monumental Svayambhu (2007).

La muestra bajo el nombre de Surge estará disponible hasta el 8 de septiembre de este año en horarios de martes a domingo de 11:00 a 18:30 horas, y de manera excepcional, también el lunes 29 de abril en el mismo horario.

El valor de la entrada general es de $2.000. El precio para estudiantes y tercera edad es de $1.000. Asimismo, las visitas guiadas costarán 4 mil pesos los sábados a las 19:00, y para estudiantes y tercera edad 2 mil pesos.