Estatua viviente de Plaza de Armas explicó cómo sobrevive al calor en Santiago

Daniel San Martín es la verdadera identidad de la estatua viviente que personifica a un buda dorado que se instala normalmente en Plaza de Armas hace más de 20 años.

El artista conversó con El Mercurio donde reconoció que para enfrentar las altas temperaturas en Santiago se permite sólo 10 minutos para interrumpir su posición de meditación e hidratarse. "Agua mineral y helado, eso es lo más refrescante", admitió.

Además, relató que "muchos me preguntan si la pintura no me da más calor, pero la verdad es que hace un efecto reflectante, entonces no me veo tan expuesto a los rayos ultravioleta".

Pese al calor que asola a la capital, San Martín subraya que no le sorprenden tanto las temperaturas abrasadoras. "Mendoza en verano... ¡Eso sí que es caluroso!", exclamó.