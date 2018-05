Estatua de papel maché de Patricia Maldonado se tomó el Río Mapocho

Una estatua de papel maché de Patricia Maldonado pescando en el Mapocho, realizada por Gonzalo Tapia, se volvió viral en redes sociales y muy vista por la gente que transitaba por el lugar.

FOREVER VACA'S denominaron la parodia del conocido rostro de Televisión, actualmente parte del matinal "Mucho Gusto" de Megavisión.

Además, la imitación de la cantante contenía el siguiente mensaje: "Señora Patricia, porfavor regrese a sus vacaciones (donde sea!). Se le veía tan felíz! Y si es que no puede, por favor no siga envenenado la mente de niñ@s y adult@s que ven su entretenido programa a diario. Si quiere hablar *&^$#^ mejor vayase a pescar *&^$#^*¡;:”# un rato, no le queda tan mal".