Estas son las novedades que tendrá Netflix durante el mes de junio

Netflix acaba de anunciar todas las novedades que va a incluir en su catálogo durante el mes de junio.

Entre ellas sobresalen las nuevas temporadas de Black Mirror y Dark, el estreno de la tercera y última entrega de Jessica Jones y el lanzamiento de El caso Alcásser, la serie documental sobre el trágico crimen sucedido en España hace ya casi tres décadas.

Además, incluirán las seis temporadas de Glee, serie de FOX que anteriormente había sido bajada de la plataforma de streaming.

Series

Dark: Temporada 2 (21/06/2019): Winden es una urbe donde un misterioso portal une distintas épocas, separadas por lapsos de 33 años. Jonas Kahnwald ha viajado al 2052. Pero el apocalipsis debe llegar.

Black Mirror: Temporada 5 (05/06/2019): Un videojuego transforma una amistad de años, las redes sociales muestran un secuestro con rehenes y una niña establece una relación nociva con un robot.

Designated Survivor: Temporada 3 (07/06/2019): Kirkman lanza su campaña electoral en medio de dilemas éticos, incidentes internacionales y una nueva amenaza terrorista en el país.

Bolívar: Una lucha admirable (21/06/2019): Filmada en escenarios reales, esta serie cuenta la historia del libertador que quería unir a su pueblo para acabar con la opresión del Imperio español.

Marvel - Jessica Jones: Temporada 3 (Disponible en Junio): Jessica busca a un astuto asesino serial mientras Trish despliega sus nuevos poderes y Malcolm se encuentra ante un dilema moral.

3%: Temporada 3 (07/06/2019): Michele crea en el Continente un santuario idílico que está abierto a todos, pero, en una crisis, se ve obligada a diseñar su propio Proceso.

Happy!: Temporada 2 (05/06/2019): Nick está bastante sobrio y se esfuerza en ser un hombre de familia durante la Pascua. Pero unos villanos amenazan con desatar sus demonios personales.

Historias de San Francisco: Miniserie (07/06/2019): Con los años a cuestas, Mary Ann regresa a San Francisco y a las amistades excéntricas que dejó atrás. De los libros de Armistead Maupin y protagonizada por Laura Linney.

The Confession Tapes: Temporada 2 (21/06/2019): Esta serie documental investiga casos de personas que, condenadas por homicidio, reclaman que sus confesiones fueron forzadas, involuntarias o falsas.

Trinkets (Disponible en Junio): Tres adolescentes de distintas clases sociales unidas por una gran pasión: robar.

Los 100: Temporada 5 (01/06/2019): En vísperas de la destrucción cataclísmica de Praimfaya, la guerra gesta un nuevo enemigo que va contra el último reducto habitable de la Tierra.

Glee: Temporada 1-6 (30/06/2019): Un profesor de español de secundaria se convierte en el director del coro de la escuela, esperando restaurar sus glorias pasadas.

Billions: Temporada 4 (08/06/2019): La contienda entre Chuck y Axe ya es agua pasada. Ahora, comienzan a intercambiarse favores a medida que renuevan sus obsesivas cruzadas por dinero, poder y venganza.

Películas

Shaft (28/06/2019): John Shaft Jr., experto en ciberseguridad del FBI, busca hallar al culpable de la muerte de su mejor amigo. Así que recurre a su padre ausente, un detective legendario.

Misterio a bordo (14/06/2019): Un policía de Nueva York y su esposa se convierten en los principales sospechosos del homicidio de un multimillonario tras asistir a una fiesta en su yate.

Elisa y Marcela (07/06/2019): España, 1901. Elisa Sánchez Loriga adopta una identidad masculina para casarse con Marcela Gracia Ibeas. Historia basada en hechos reales.

Oh, Ramona! (01/06/2019): Andrei tiene 16 años y no puede controlar las hormonas ni dejar de pensar en la bella y distante Ramona. Hasta que, en sus vacaciones, conoce a la empleada de un hotel.

Beats (19/06/2019): Una promesa del hip-hop con agorafobia y un exmánager venido a menos se conocen en Chicago y juntos enfrentan los fantasmas del pasado.

Ghost: La sombra del amor (01/06/2019): Cuando Sam muere asesinado, su espíritu trata de advertirle a su amor, Molly, que ella también está en grave peligro.

El bebé de Bridget Jones (10/06/2019): La eterna soltera está embarazada a los 43. Tendrá que ver si está lista para ser madre... y quién es el bendito padre.

Cazafantasmas (01/06/2019): Cuando los fantasmas invaden Manhattan, cuatro mujeres astutas forman un equipo de exterminadoras paranormales para acabar con estas apariciones y evitar un apocalipsis.

Yo soy Sam (01/06/2019): Un adulto con el desarrollo mental de un niño de siete años cría solo a su hija hasta que el servicio de protección infantil lo califica de inadecuado para la tarea.

xXx: Reactivado (30/06/2019): Tras su exilio autoimpuesto, Xander Cage regresa para ayudar a la CIA a recuperar la Caja de Pandora, un dispositivo que puede convertir los satélites en armas letales.

La chica del tren (10/06/2019): Una divorciada voyerista que observa en secreto a una pareja es testigo de una impactante escena que se convierte en el centro del misterio de unas desapariciones.

La vigilante del futuro: Ghost in the Shell (28/06/2019): Tras esquivar la muerte, Major Kusanagi resucita como cyborg y encabeza un equipo de caza de ciberterroristas. Pero un pirata informático tiene otros planes.

Las herederas (14/06/2019): Dos mujeres de la alta sociedad paraguaya recibieron una herencia en su juventud. A los 60 años, su situación financiera cambia y su vida da un giro inesperado

No respires (30/06/2019): Es ciego y rico, el blanco perfecto de un trío de ladrones adolescentes. Pero el tiro les sale por la culata cuando quedan atrapados en un juego letal.

Bones: El ángel de la oscuridad (01/06/2019): Se acostó con el ex de una fan que acababa de conocer y quiere más. Una cantante con la libido por las nubes viaja a Chile para vivir una aventura divertida y musical.

Documentales y especiales

The Chef Show (07/06/2019): Jon Favreau y Roy Choi se reúnen con chefs consumados y amigos famosos para conversar mientras preparan una deliciosa comida.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (12/06/2019): Película de Martin Scorsese sobre la gira Rolling Thunder Revue de Bob Dylan. Nadie sabe dónde termina el mito y dónde comienza la realidad.

Al filo de la democracia (19/06/2019): Combinando periodismo y autobiografía, una documentalista apunta con su lente al turbulento pasado político de Brasil y narra cómo continúa impactando a su familia.

La vida en la casa del perro (01/06/2019): Una pareja que dirige un refugio para perros en su propia casa promete brindarles un lugar seguro a los cachorros más necesitados del planeta.

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (18/06/2019): Hace décadas, Bob Lazar dio la voz de alarma sobre el Área 51. Ahora, quiere explicar la tecnología extraterrestre que usó y el interés del Gobierno en silenciarlo.

Adam Devine: Best Time of Our Lives (18/06/2019): El comediante y actor Adam Devine presenta un especial de stand up sin límites en su ciudad natal de Omaha, Nebraska.

El caso Alcàsser (14/06/2019): Una deconstrucción profunda del caso Alcácer, la violación y el asesinato de tres adolescentes en 1992 que cambió para siempre a España.

Jo Koy: Comin' In Hot (12/06/2019): El cómico Jo Koy se sube al escenario en Hawái y comparte su sincero punto de vista sobre la vida en la isla, las etnias y la paternidad, entre otros temas.

Niños y familia

Los vigilantes de Malibú: La serie (03/06/2019): Unos decididos aspirantes a vigilantes juveniles se unen para arrebatarles la mejor torre de la playa a unos jovencitos pijos de Malibú.

GO! Vive a tu manera: Temporada 2 (21/06/2019): Mía busca descubrir la verdad sobre su padre, mientras tiene éxito como cantante. Por celos, Lupe hace travesuras que ponen en riesgo a sus amigos.

Supermonstruos: Mascotas monstruosas (07/06/2019): Son pequeños, pero se divierten en grande. Los Supermonstruos y sus adorables mascotas viven muchas aventuras en las que no hay tiempo para aburrirse.

Motown Magic: Temporada 2 (28/06/2019): En esta serie de animación que cuenta con Smokey Robinson como productor ejecutivo musical, Ben descubre que puede dar vida al arte callejero de la ciudad de Motown.

Pachamama (07/06/2019): En esta aventura animada, un niño pícaro de los Andes que sueña con convertirse en chamán recorre territorios desconocidos para recuperar un tesoro robado.

Marvel - Guardianes de la galaxia: Temporada 3 (01/06/2019): No es fácil ser un Guardián de la Galaxia, en especial cuando enemigos como el Coleccionista, Thanos e incluso el pato Howard te pisan los talones.

Pokémon: Sol y Luna: Temporada 2: Sol y Luna - Ultraaventuras (01/06/2019): Continúan las aventuras de Ash en Alola junto con el legendario Pokémon Cosmog, que lo llevará a los Guardianes de la isla, al Ultraespacio y más allá.

Angry Birds, la película (01/06/2019): Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden.

Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (20/06/2019): El trío de ardillas más cómico se embarca en un viaje por todo el país para impedir que Dave le proponga matrimonio a su novia.

Littlest Pet Shop: Nuestro mundo: Temporada 1 (01/06/2019): En Paw-Tucket, mascotas de todos los tipos se hacen amigos, hacen lo que más les gusta y la pasan genial siendo ellos mismos.

Annie (15/06/2019): En esta adaptación del musical de Broadway, una valerosa huérfana queda al amparo de un político poderoso y sus vidas cambian para siempre.

Monster Trucks (22/06/2019): El mundo de un adolescente se pone patas arriba cuando un monstruo travieso y feroz decide instalarse en su camioneta.

Anime

Kakegurui xx (13/06/2019): Kirari disuelve la junta estudiantil y propone una batalla de apuestas, lo que marca el inicio de una nueva era de caos y la rivalidad por su lugar.

Aggretsuko: Temporada 2 (14/06/2019): Retsuko sigue desahogandose en sus visitas al karaoke. ¡Claro! No le faltan razones entre su entrometida madre y su nuevo compañero de trabajo.

El bosque del piano: Temporada 2 (24/06/2019): Tras la primera ronda de la competencia de Chopin, Kai y Shuhei se preparan para la siguiente mientras lidian con sus propias razones para tocar música.

7SEEDS (28/06/2019): Una niña tímida llamada Natsu descubre que pertenece a un grupo elegido para garantizar la supervivencia de la humanidad en un planeta Tierra muy diferente.

EVANGELION: DEATH (TRUE)² (21/06/2019): Quince años después del Segundo Impacto, Shinji Ikari se une a NERV, el grupo de jóvenes pilotos formado por su padre para combatir a los monstruosos Ángeles.

The End of Evangelion (21/06/2019): Esta película es un final alternativo a los últimos episodios de la serie original, Neon Genesis Evangelion, que tenían lugar en la mente de los personajes principales.