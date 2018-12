Estas fueron las peores y mejores películas de 2018 según Rolling Stone

La revista Rolling Stone elaboró su lista anual de las mejores y peores películas de este 2018, donde una de las favoritas es Roma y Bohemian Rhapsody.

Sin embargo, existieron otras cintas que no clasifican esta lista, pues dejaron mucho que desear, razón suficiente para que el crítico especializado Peter Travers las dejara en el listado de los 10 peores films.

En esta lista, las elecciones fueron: ¿Quién mató a los Puppets?, la que describió como "se inclina lo suficientemente bajo para calificar como el peor perdedor cinematográfico del nuevo siglo" y Venom, la que fue calificada como "una profanación de un oscuro anti-hérore de Marvel".

20 mejores películas de 2018:

1. Roma

2. A Star is Born

3. Black Panther

4. The Favourite

5. BlacKkKlansman

6. If Beale Street Could Talk

7. First Man

8. First Reformed

9. Eighth Grade

10. Green Book

11. Vice

12. Burning

13. Widows

14. Spider-Man: Into the Spider-Verse

15. The Rider

16. Hereditary

17. Cold War

18. The Ballad of Buster Scruggs

19. Bohemian Rhapsody

20. Won’t You Be My Neighbor

10 peores películas de 2018:

1. ¿Quién mató a los Puppets?

2. Gotti

3. Life Itself

4. Robin Hood

5. Jurassic World: Fallen Kingdom

6. The Meg

7. Red Sparrow

8. The Nun

9. Fifty Shades Freed

10. Venom