Estación espacial china podría impactar en Chile esta semana

La estación espacial china Tiangong-1 regresará de manera descontrolada a la Tierra proveniente del espacio, es decir, los científicos desconocen con exactitud dónde y cuándo impactará.

La Agencia Espacial Europea (ESA) aseguró que lo más probable es que las siete toneladas que pesa la estación se reduzcan por la desintegración de algunas de sus partes, debido "al calor extremo que generará su paso a alta velocidad a través de la atmósfera".

Según los cálculos de ESA, el impacto se producirá entre la mañana del 31 de marzo y las primeras horas del 2 de abril, y se realizará entre los grados 43 norte y 43 sur de latitud.

Esto implica buena parte de los países de Latinoamérica -excepto el sur de Argentina y Chile- y también los estados ubicados en el centro-sur de Estados Unidos.

Europa queda excluida en su mayoría, excepto por naciones del sur como España, Portugal, Italia o Grecia. Sin embargo, la estación también podría caer en cualquier punto de África, el sur de Asia y gran parte de Oceanía.

El pronóstico se afinará en las horas finales del Tiangong-1, sin embargo, las posibilidades de que alguna persona reciba un impacto de un residuo espacial son de 1 entre 1,2 billones.

#Tiangong1 forecast for 27 March from ESA's Space Debris Office: The current estimated reentry window runs from the morning of 31 March to the early morning of 2 April (in UTC time); this is highly variable https://t.co/vaovwQZBoy pic.twitter.com/Hk5pANGEGG