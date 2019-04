'Estaba mal': Tonka Tomicic reveló su particular adicción

Este lunes, Tonka Tomicic sorprendió a sus compañeros de Bienvenidos al revelar su particular e insólita obsesión por Candy Crush, el popular juego de celulares que acumula a millones y millones de fanáticos alrededor del mundo.

"Yo me di cuenta que estaba adicta al Candy Crush en una comida. Estaba un poco aburrida y saqué el teléfono, escondida, y me puse a jugar", comenzó contando la animadora, quien aseguró que jugaba todos los días, todo el día.

En esa línea, recordó que "de verdad me pasó eso y de repente dije 'no, no puede ser, estoy mal, tengo una adicción'", desatando las risas entre sus compañeros.

Para poder frenar su fanatismo, la conductora de Canal 13 decidió tomar una drástica medida: "Lo eliminé, porque me di cuenta que estaba en una adicción y dije 'no, no puede ser, en una comida sacar escondida para empezar a sacar el Candy Crush'. Estaba mal".