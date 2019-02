Esta pareja hizo match en el Tinder masivo de Maipú

Este jueves Maipú fue testigo de la cita a ciegas más grande del país, la que fue organizada por Cathy Barriga, alcaldesa de la comuna, quien para celebrar el Día del Amor decidió hacer de cupido y juntar a los solteros y solteras de su zona.

Luego de realizar varias preguntas para ver si los solteros coincidian en gustos, sólo una pareja hizo match: María José Reveco (22) y Bryan Cáceres (27), quienes recibieron entradas para comer en un restaurant y una invitación a un evento.

En conversación con LUN, la joven contó por qué lo eligió a él, asegurando que "era el más serio de todos, me gustó que me escuchara en el minuto en que nos conocimos, había algunos chicos que lo único que hacían era hablar y hablar y no me dejaron conversar".

"También teníamos gustos en común, a ambos nos gusta leer y preferimos pasar en casa en vez de salir a carretear", agregó.

María José también reveló que participó de la actividad porque "llevo harto tiempo soltera y encontré que era una buena oportunidad para conocer a alguien. Además, mi mamá me incentivó a que participara". "Vino a la Plaza de Monumento para ver cómo me iba", señaló.



Las Últimas Noticias