Esta es la verdadera historia detrás del 'Ayuwoki', el escalofriante meme que se hizo viral

En el último tiempo se ha viralizado a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter el escalofriante meme del "Ayuwoki", el cual nos muestra una versión espeluznante de Michael Jackson.

Pocos saben de dónde surgió este viral y viene nada más ni nada menos que de un creepypasta, es decir, una historia creada para asustar a los usuarios de las redes sociales, y el "Ayuwoki" es un ente que -se supone- aparece en sus habitaciones a las 3 de la mañana, precisamente en la "Hora del Diablo".

Una vez que el "Ayuwoki" aparece, exclama "Hee Hee" para asustar a su víctima, y que lo único que pueden hacer para no toparse con la versión oscura del "Rey del Pop" es dormirse antes de esa hora.

Como ya se sabe, "Ayuwoki" proviene de "Annie are you ok" de la canción "Smooth Criminal" de Jackson, y que la expresión "Hee Hee" se asocia a la reconocida expresión que el cantante utilizaba en algunos de sus temas más populares.

Y sí, el "Ayuwoki" efectivamente está basado en el músico, pues la apariencia del rostro se inspira en un video de YouTube en el que se ve a un animatronic disfrazado de Michael Jackson, y que fue subido a la plataforma hace 10 años.

