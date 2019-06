Esta es la razón por la que Mariana Derderian ha rechazado el matrimonio en dos ocasiones

Esta mañana en Bienvenidos conversaron acerca del matrimonio y si éste verdaderamente dura para toda la vida. En la instancia, Polo Ramírez recordó cómo tomó la decisión de casarse con quien hoy en día lleva 31 años.

Fue en ese contexto que Mariana Derderian reveló que a ella no le gusta la idea de casarse y que incluso rechazó la propuesta en dos ocasiones, de dos personas distintas.

En esa línea, la actriz explicó que "tengo un rollo, dije que no, que dilatáramos, que había tantas cosas que hacer antes, que viéramos. Lo tramité".

"Cualquier cosa que me digan que es para siempre me baja una rebeldía profunda;que no puedo soportar y me dan ganas de salir corriendo. Como esa imposición de que es para siempre, me nublo", agregó.



Posteriormente, explicó que "no siento que necesite ese rito, si me voy a a quedar con alguien va a ser no más. Yo creo que de verdad con el matrimonio no cambia nada. Es un rito que puedes hacer cualquier día, sentarte, declararte el amor".



Tras su dar su punto de vista, Tonka Tomicic le preguntó qué había pasado después de que ella rechazara ambas propuestas. "Con la primera la relación quedó dañada y todo se derrumbó. Y con la segunda se derrumbó después. En ese momento no fue un conflicto, quizás él pensó que para mí era más importante, pero yo sentí que no era algo necesario", finalizó.