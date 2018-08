Esta es la primera imagen de Julianne Moore como "Gloria"

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) adelantó que durante la edición número 43 que se realizará del 6 al 16 de septiembre se realizará el estreno mundial de "Gloria Bell", la versión de Hollywood de la película "Gloria".

Con el anuncio, la organización mostró la primera imagen de su protagonista, Julianne Moore, interpretando al personaje que encarnó Paulina García.

.@TheAcademy Award-winning duo @Slelio (A FANTASTIC WOMAN) and @_juliannemoore (STILL ALICE) team up for GLORIA BELL, the English-language remake of Lelio's 2013 feature. #TIFF18 https://t.co/Zb8GAKdPHC pic.twitter.com/aqHY8mdwo9