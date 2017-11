Esposa de "Chino" Ríos sale en su defensa tras ácidas críticas en redes sociales

Días difíciles ha tenido Marcelo Ríos tras cuestionar a Alejandro Guillier por ser periodista y tener la posibilidad de ser el nuevo Presidente de Chile, y sobre todo después de dar su apoyo público a Sebastián Piñera para la segunda vuelta.

Debido a esto, el extenista recibió duras críticas a través de Twitter, por lo que su esposa Paula Pavic se indignó y salió de inmediato a defenderlo con todo en la misma red social.

En uno de los tantos posteos que realizó, aseguró que "Marcelo no pesca los malos comentarios, pero la verdad es que a mí me indigna la cantidad de estupideces que le dicen. Tal vez yo no tengo tanta gente que escuche lo que digo, pero me encantaría poder responder muchas de las cosas que nos critican".

Además, sobre el polémico tweet de Ríos contra Guillier, Pavic sostuvo que se trató de "una ironía porque odia a los periodistas, pero sé que tiene muchos fundamentos para no querer que salga presidente".

Lamentablemente la mayoría de la gente no entendió lo que Marcelo dijo como una ironía porque odia a los periodistas pero se que tiene muchos fundamentos para no querer que salga presidente https://t.co/WTqPLGNDY2 — Paula Pavic (@paulipavic) 22 de noviembre de 2017