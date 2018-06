eSports: Este jueves se jugará la primera fecha de LEF Chile

Calienten motores porque este jueves 7 de junio parte la primera fecha de LEF Chile (Liga e-Sports Fútbol), la primera liga oficial de eSports de fútbol con la participación oficial de 12 clubes chilenos y organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El torneo consistirá en 16 fechas cuyos partidos se juegan en el FIFA 18 para las consolas PS4 y XBox, con una final para fines de septiembre en un evento con público.

Los gamers se toman el control del deporte Rey con una primera fecha donde se enfrentarán:

-Palestino Vs Universidad Católica

-O'Higgins Vs Santiago Wanderers

-Deportes Iquique Vs Everton

-Huachipato Vs Unión Española

-Audax Italiano Vs Universidad de Concepción

-San Luis Vs Temuco

No te pierdas la LEF Chile. Sigue todos los detalles en el sitio web oficial y por radio ADN, media partner oficial.